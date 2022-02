Antonio Medugno/ “Sono sempre stato fidanzato ma innamorato solo due volte…”

Antonio Medugno e la vicinanza a Delia Duran

Antonio Medugno è in nomination e se non vuole tornare a casa in queste ore deve giocarsi tutte le armi a sua disposizione per fare colpo sul pubblico del Grande Fratello Vip e spuntarla al televoto su Kabir Bedi e Gianluca Costantino. Antonio sa che, in caso di eliminazione, non avrà tante altre occasioni per trovare un posto al sole e infatti in questa settimana ha giocato diversamente, provando ad aprirsi, a mostrare il suo lato più intimo e umano.

Ha confessato a Delia Duran di sentirsi triste e tradito per essere stato nominato da Gianluca Costantino: in una chiacchierata nel daytime ha parlato di valori che ormai sono in via di estinzione e di tradimento. Con Delia pare che il flirt sia scattato: la Duran non ha nascosto di essere attratta dal giovane ma di non volere nulla di serio proprio per la differenza di età, e questo Antonio lo ha capito, rammaricandosene.

Anche i familiari di Antonio Medugno lo hanno visto giù di tono e infatti gli hanno fatto una sorpresa: “Anto Fieri di te Non sei solo Family”, il testo del messaggio aereo volato in cielo proprio sopra la spiatissima Casa. Il giovane astro nascente di Tik Tok ha finalmente ritrovato il sorriso e unito le mani a formare un cuoricino per ringraziare i parenti del supporto. Supporto che è arrivato poche ore dopo che Medugno aveva parlato per la prima volta dei suoi problemi di disordine alimentare, raccontando a cuore aperto di aver smesso di mangiare in passato a causa della depressione.

Il web si è schierato in maniera inconfondibile e unanime con lui, in particolare dopo che Alessandro Basciano lo ha vigliaccamente attaccato accusandolo di utilizzare i suoi problemi con il cibo e di strumentalizzare il tema dell’anoressia solo per fare audience. Per questa brutta parentesi Medugno è stato tentato di lasciare il gioco ma Signorini gli ha fatto cambiare idea, per fortuna.

In vista del giorno di San Valentino, Antonio Medugno ha avuto una chiacchierata con Delia Duran e Gianluca Costantino proprio sull’amore. Nonostante la sua giovane età, infatti, la stella di TikTok ha ammesso di aver avuto diverse storie anche se ha svelato di essersi innamorato solo due volte. Il ragazzo ha ammesso di avere un debole per le bionde con gli occhi chiari, anche se per un anno e mezzo è stato anche con una mora. “Gli occhi mi devono parlare tanto”, ha svelato, “quando una persona non è superficiale e ti legge tra le righe mi prende molto, è sempre stato così”.

Antonio ha ammesso di essere stato sempre fidanzato: “Continuamente, per sette anni, da quando avevo 16 anni. Non mi sono goduto niente, ho vissuto pochissimo, mi sono lasciato questa estate, mi sono fatto dei viaggi, poi sono tornato, poi mi sono lasciato a settembre”, ha svelato. Quando si è lasciato con la precedente ex fidanzata ha ammesso di essere rimasto solo appena per 20 giorni prima di legarsi ad una nuova ragazza. “Non è un bene ma non riesco a stare da solo”, ha aggiunto, anche se adesso dice di esserci riuscito: “Prima di entrare qui ero tranquillo, sì, mi sentivo con una ragazza però…”, ha concluso, lasciando intendere di avere in corso una conoscenza ma senza alcun impegno particolare.

