Antonio Medugno: “Sono stato in terapia, ero fragile”/ “Sento che sto cadendo…”

Antonio Medugno si lascia andare ad uno sfogo con Delia Duran a cui confessa i motivi del suo crollo emotivo che ieri sera, durante la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 l’ha spinto a pensare di ritirarsi. Da solo con Delia in cui ha trovato una spalla dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, Antonio ha tirato fuori il suo dolore parlando dei problemi alimentarsi che ha dovuto affrontare in passato. “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo”, ha raccontato Medugno.

Antonio ha così spiegato di vivere ancora oggi con la paura di cadere nuovamente in quel tunnel. Una paura che, negli ultimi giorni, è tornata a galla. “Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. – riporta Biccy .it – Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così“.

Antonio Medugno, lo sfogo dopo il crollo emotivo

L’eliminazione dalla casa di Nathaly Caldonazzo ha fatto perdere alcune certezze ad Antonio Medugno il quale, tuttavia, ha deciso di continuare a giocare. Con Delia ha così tirato fuori tutto il suo malessere confessando di aver paura di cadere in vortice dal quale si augura di essere uscito per sempre. Il gieffino napoletano, infatti, svela di essere stato molto fragile in passato e di aver combattuto molto per riprendere in mano la sua vita.

“Quando sono fragile mi si attaccano pensieri e cose che non voglio. Divento vulnerabile e ho paura di me stesso. Io mi sento che sto cadendo e questa è la verità”, ha spiegato alla modella venezuelana che, da ieri, è molto vicina a lui per aiutarlo a superare questo momento di difficoltà.

