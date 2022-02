Antonio Medugno squalificato dal GF Vip?/ Rivelazione proibita a Jessica Selassiè…

Antonio Medugno rischia di essere squalificato dal Grande Fratello Vip? Il tiktoker, entrato nella casa di Cinecittà con Gianluca Costantino dopo quasi cinque mesi dall’inizio del reality, potrebbe subire un provvedimento disciplinare per una rivelazione fatta a Jessica Selassiè. Antonio che, prima di varcare la porta rossa ha avuto una frequentazione con Clarissa, ha trascorso i primi giorni con Jessica e Lulù che lo hanno accolto con entusiasmo dopo aver scoperto della frequentazione con Clarissa. Antonio, così, durante una conversazione proprio con Jessica, ha rivelato a quest’ultima la percezione del pubblico in merito a lei a Barù.

Il feeling tra Jessica e Barù non è passato inosservato al pubblico che ha già inviato ai due vipponi alcuni messaggi aerei. Jessica aveva intuito di avere l’appoggio del pubblico, ma la conferma è arrivata dalle parole di Antonio. “Siete considerati come una vera e propria coppia”, ha detto Antonio confermando la presenza dei Jerù, come si chiamano i fan dell’ipotetica coppia. Una rivelazione che sta facendo discutere il web.

Provvedimento disciplinare per Antonio Medugno al Grande Fratello Vip?

Da regolamento, i concorrenti che entrano nella casa del Grande Fratello Vip, non possono rivelare ciò che accade all’esterno. Antonio, tuttavia, si è lasciato sfuggire una dichiarazione che non è sfuggiata al popolo del web. Cosa accadrà, ora, al vippone napoletano? Scongiurando il rischio di una squalifica, Antonio potrebbe subire un provvedimento disciplinare sulla scia di quanto accaduto nella scorsa edizione.

Andrea Zelletta, lo scorso anno, fu costretto ad abbandonare la casa per qualche ora. Rientrando, si lasciò sfuggire una frase che gli costò la nomination d’ufficio: “Io in nomination d’ufficio per aver svelato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus… con annesse spiegazioni e scuse in confessionale aaah si! Continuo a storcere il naso”, ha cinguettato recentemente l’ex tronista. Accadrà lo stesso anche ad Antonio Medugno?

Comunque Antonio (se è il nome giusto perché ancora li confondo) che spilla di brutto a Jess? Apparte che saresti da squalifica, poi non è esattamente vero che per tutti fuori sono una coppia, anzi per molti noi siamo dei visionari.#jeru — Moscon D'oro. 🌈 (@Bubadinayu) February 3, 2022





