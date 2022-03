Antonio Medugno vs Alex Belli, Gf Vip/ “Delia Duran? Tua donna quando ti fa comodo…”

Grande fratello vip 6, Antonio Medugno replica alle “minacce” social di Alex Belli

Manca poco alla finale del Grande fratello vip in corso e intanto è scontro all’ultimo sangue, seppur a distanza, tra gli ormai ex Gf vip 6, Alex Belli e Antonio Medugno. La dichiarazione di guerra ha origine con un intervento social di Belli, che precede la diretta del reality in onda tra il 3 e il 4 marzo, quando l’attore sferra un attacco a distanza al tik-toker, in preda alla gelosia nutrita nei riguardi della promessa sposa, Delia Duran (apparsa spesso e volentieri in atteggiamenti intimi con Antonio, nella Casa): “CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio. Ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare. Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontro mai con la mia“.

Sulla scia del clamore mediatico destato dalle “minacce social” di Belli mosse a distanza contro il tiktoker di Napoli, Antonio ora replica all’attore via Twitter, a poche ore dalla sua eliminazione dal Gf vip 6: “Delia Duran la tua donna solo quando ti fa comodo… Chissà senza la tua donna con chi sei ora”.

Il web si schiera su scontro Antonio Medugno e Alex Belli

Rispetto alla replica al veleno di Antonio Medugno destinata ad Alex Belli, che sembra voler essere anche una difesa di Delia Duran – rispetto alla posizione di “donna tradita” assunta nel triangolo formato nella Casa con l’attore e la “terza incomoda” tra i promessi sposi, Soleil Sorge (finita poco fa in lacrime nella Casa, ndr), il web appare diviso, tra i commenti social più disparati. Come i seguenti, tra quelli più aggreganti e perlopiù a difesa del tiktoker: “Antonio non ti curar di Alex, ma guarda e passa… sei stato un grande concorrente, ti si è amato”; “Antonio sei veramente una rivelazione, in tanti siamo stati prevenuti, ma la tua cazzimma e la tua fragilità per alcuni aspetti ci ha conquistati. Hai portato le tue idee e la tua testa avanti, senza farti condizionare dal gruppo. Bravo. Avanti così”.

La tua donna solo quando ti fa comodo… chissà senza la tua donna con chi sei ora 😂 #GFvip https://t.co/DKYmMmHx96 — Antonio Medugno (@AntonioMedugno_) March 3, 2022





