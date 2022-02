Antonio Medugno vs Delia Duran/ “Se non fosse stata immune l’avrei nominata…”

Antonio Medugno è rimasto deluso da Delia Duran. Il ragazzo è rimasto spiazzato dal cambio di comportamento nei suoi confronti e parlando con Davide Silvestri ha rivelato: “Caratterialmente è cambiata tantissimo con tutti, non solo con me, quindi è una cosa che hanno notato più persone”. Antonio Silvestri non ha nascosto la sua delusione anche perché all’inizio tra lui e Delia c’era una bella intesa. Medugno ha poi fatto notare a Davide: “Ora ha il dente avvelenato, non le si può dire niente”. L’attore ha poi confessato che se la modella non fosse giunta in finale e quindi immune l’avrebbe sempre nominata: “Fosse stata lei possibile da nominare sarebbe stata la mia nomination da qui alla fine, per come si sta comportando ora”.

Antonio Medugno ha poi chiesto delucidazioni a Davide in merito al distacco manifestato nei sui confronti. Davide però gli ha spiegato: “E’ stato quasi strategico, io ho paura, siccome questo gioco induce al tradimento, mi distacco da alcune persone, mi privo di conoscerle in questo momento perchè ho paura che poi magari mi trovo…ovviamente io tra Antonio, Giucas, Katia e una ex Soleil, nel mio cuore si è liberato, una Manila e una Miriana rimane Antonio, cosa devo fare? Se non c’è più Nathaly dico cosa faccio? Devo nominare Antonio? Mi allontano”. Antonio ha compreso il discorso di Davide e infatti ha detto: “Io sono cosciente che tra me Barù, Manila, Miriana posso essere nominato, sarei immaturo a dire Davide non sei buono, mi hai tradito”.

Antonio Medugno parla delle sue insicurezze con Nathaly Caldonazzo

Antonio Medugno nel corso della serata del 21 febbraio non si è mai esposto e pronunciato rispetto alle questioni relative alle dinamiche dei compagni. L’atteggiamento di Antonio è frutto di un momento di difficoltà che il ragazzo sta attraversando. Il giovane infatti è molto sensibile e pieno di insicurezze e fragilità. Nella casa ha legato soprattutto con Nathaly, che lo supporta nei momenti di debolezza. La paura che la donna possa andarsene lo preoccupa molto. L’attrice cerca di dare dei consigli al ragazzo per tentare di superare le barriere che si pone da solo, così da non sminuire il suo potenziale. Antonio spiega di sentire di avere bisogno di ottenere appoggio e conferme da chi lo circonda, anche se cerca in tutti i modi di mascherare queste sue fragilità. Nathaly invece lo invita a mostrarsi per ciò che è realmente e di pazientare: crescendo capirà da solo cosa e come vuole diventare.

Nel corso delle nomination il ragazzo dà il suo voto a Davide, probabilmente per l’amicizia con Nathaly, con cui l’attore non ha un buon rapporto, e riesce a non andare al televoto, salvando la sua permanenza in casa. Post puntata, sembra esserci un momento di avvicinamento con Alessandro, compagno con cui Antonio non ha mai avuto un buon rapporto. I due ragazzi sono in sauna con Sophie e discutono delle nomination per poi analizzare il carattere di Alessandro. Anche se il confronto è focalizzato soprattutto sui modi di fare, spesso troppo irruenti e sopra le righe, del modello, si tratta di un momento molto importante in cui i due ragazzi, forse per la prima volta, cercano di conoscersi davvero. Da ambo le parti emerge la voglia di sapere di più l’uno dell’altro. Infatti, quando Sophie lascia la sauna, i due parlano anche dei rapporti amorosi e di come entrambi concepiscono le relazioni di coppia.



