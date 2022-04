Antonio Mezzancella papà per la terza volta/ Annuncio di Serena Bortone: “È nata…”

Antonio Mezzancella è diventato papà. Per il celebre imitatore e vincitore di Tale e Quale Show nel 2018 è un momento molto speciale perché tiene tra le braccia il suo terzo figlio, una bambina di nome Aurora. L’annuncio della nascita della piccola, prima figlia con la compagna Georgia Manci, è arrivato in diretta a Oggi è un altro giorno. In apertura della puntata di lunedì 11 aprile, è stata la conduttrice Serena Bortone, con tanto di fiocco rosa in studio e accompagnata dall’omaggio musicale di Memo Remigi, a dare la bella notizia al suo pubblico.

In studio non sono poi mancati i complimenti e gli applausi dei presenti, felici della lieta novità. Abbiamo detto che per l’imitatore si tratta della terza volta come papà: prima di Aurora sono nate Chiara e Laura, avute da una precedente relazione.

Antonio Mezzancella papà di Aurora: la dedica della compagna Georgia

È stato poi proprio Antonio Mezzancella a raccontare i dettagli della nascita di Aurora. “Un parto molto lungo, dalle 6 del pomeriggio di sabato alla fine la bimba è nata alle 4.25 di domenica mattina”, ha raccontato l’imitatore. Anche la neo mamma Georgia si è poi collegata con Serena Bortone con un videomessaggio per il compagno, seguito dalla nuova dedica musicale di Memo Remigi, ospite fisso della Bortone a Oggi è un altro giorno. Un bel gesto d’amore quello di Georgia Mnci, solitamente restia all’apparire sul piccolo schermo. Lei e Antonio, infatti, vivono la loro relazione in maniera piuttosto riservata.

