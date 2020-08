Antonio Moriconi, accusa “mostri solo tette e c*lo di Iulia Sciumè”/ Corteggiatore di Uomini e donne sbrocca!

Antonio Moriconi finisce sotto accusa per quello che continua a pubblicare sui social in relazione alla neo fidanzata Iulia Sciumè. Nei giorni scorsi i due si sono ufficialmente rivelati al popolo dei social e da allora sono finiti sotto accusa a cominciare dalle foto che il bel corteggiatore continua a pubblicare mostrando “tette e c*lo” della sua fidanzata senza ritegno, almeno secondo quanto dicono gli hater. Proprio a loro poi è rivolto lo sfogo di Antonio Moriconi che ha deciso di bloccare tutti quelli che hanno fatto dei commenti “medievali”, almeno a suo dire, ai danni della fidanzata siciliana di adozione. Ma cosa è successo di preciso? Semplice. Il bell’Antonio ha pubblicato una doto delle loro braccia incrociate a bordo di un aereo e con una dedica speciale ma gli hater invece di complimentarsi per il loro amore, hanno notato che erano in bella mostra solo le sue gambe e le sue tette.

ANTONIO MORICONI SBOTTA CONTRO GLI HATER IN DIFESA DI IUGLIA SCIUME’

Non è la prima volta che Iulia Sciumè mostra “tette e c*ulo” sui social, come qualcuno accusa, ed è per questo che Antonino Moriconi ha detto la sua sui social bloccando proprio quelle donne ree di criticare le altre donne solo perché ree di “mostrare la loro femminilità”. Inutile dire che in molti hanno lanciato frecciatine alla sua Iulia e non hanno approvato nemmeno lo sfogo di Antonio che, dal canto suo, ha accusato le donne di definirsi “maltrattate” quando sono loro stesse che poi prendono di mira le altre donne con commenti che sicuramente non sono molto contemporanei visto che siamo nel 2020 e bisogna preoccuparsi ancora di una scollatura. Chi avrà la ragione e come finirà la diatriba?



© RIPRODUZIONE RISERVATA