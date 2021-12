Antonio Moriconi di Uomini e Donne diventerà papà/ La fidanzata Iulia Sciumè incinta!

Uno degli ex corteggiatori più amati di Uomini e Donne sta per diventare papà. Stiamo parlando di Antonio Moriconi, che il pubblico del dating show ha conosciuto qualche anno fa durante il trono di Teresa Langella. A lui la tronista ha però preferito Andrea Dal Corso, con il quale vive ancora oggi una bellissima storia d’amore. Oltre a Uomini e Donne abbiamo rivisto Antonio tra i tentatori di Temptation Island, ma anche in quell’occasione il ragazzo non trovò l’amore.

Antonio Moriconi, accusa "mostri solo tette e c*lo di Iulia Sciumè"/ Corteggiatore di Uomini e donne sbrocca!

Lo ha invece trovato qualche tempo dopo in Iulia Sciumè, una modella siciliana che ha lavorato anche in alcuni programmi televisivi. Una storia d’amore ormai solida, che dura da un po’ di tempo, e che sta per vivere un momento importantissimo: la nascita di un bambino. Antonio e Iulia diventeranno genitori ed è stato proprio l’ex corteggiatore ad annunciarlo con un post su Instagram.

Iulia Sciumè, nuova fidanzata di Antonio Moriconi/ "Ho trovato quello che cercavo..."

Antonio Moriconi diventa papà: “Il regalo più bello fino alla fine dei tempi”

“La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente.” ha esordito Antonio Moriconi nel suo post-annuncio. Continuando: “La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo.” Un dolce pensiero accompagnato dalle prime immagini che testimoniano l’arrivo di una nuova vita. Tantissimi gli auguri ricevuti poi dalla coppia da ex di Uomini e Donne e non solo.

Antonio Moriconi/ Un ballo con Chiara Esposito basterà per conquistarla? (Temptation Island Vip)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANTONIO MORICONI (@antonio_moriconi11)





© RIPRODUZIONE RISERVATA