Antonio Moriconi papà: la fidanzata Iulia ha partorito/ L’ex Uomini e Donne…

Antonio Moriconi papà per la prima volta: l’annuncio dell’ex Uomini e Donne

Grande gioia per Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne che è diventato papà per la prima volta. La fidanzata Iulia Sciumè, influencer siciliana, ha partorito mettendo al mondo la piccola Isabel di cui mamma e papà sono letteralmente innamorati. La piccola è nata lo scorso 3 maggio, ma la coppia ha aspettato qualche giorno prima di condividere la felicità per l’arrivo della bambina. “Non si può spiegare l’emozione che si può provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato”, ha scritto Iulia.

Iulia che ha così pubblicato le prime foto della sua bambina, ha ringraziato anche il compagno Antonio Moriconi che è stato al suo fianco durante la gravidanza e durante il parto. “Sono grata per averti avuto accanto per tutto il tempo Antonio. Mi hai supportato e sopportato dalla prima contrazione fino alla fine e so che non è stato facile, so quanto non ami gli ospedali e quanto è dura vedere soffrire una persona ed essere impotente ma nonostante questo mi sei stato accanto anche durante il parto in cui penso di averti rotto anche una mano e durante i giorni successivi in ospedale”.

Le prime parole di papà Antonio Moriconi

Dopo le parole della neo mamma Iulia, sono anche arrivate quelle del neo papà Antonio Moriconi che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle dolci foto tra le quale una in cui rivolge uno sguardo sognante e innamorato alla sua piccola principessa. “Benvenuta nel nostro mondo piccola. Mamma e papà sono qui per te. Niente al mondo può descrivere questa sensazione”, ha scritto Antonio che, durante l’esperienza da corteggiatore di Uomini e Donne, ha corteggiatore Teresa Langella.

Poi una promessa speciale alla sua bambina: “Ti proteggerò sempre”, ha concluso papà Antonio innamorato delle sue donne. Sereno, felice e innamorato, per Moriconi, accanto alla compagna Iulia e alla piccola Isabel è ufficialmente cominciata l’avventura più bella della sua vita.

