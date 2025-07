Tutto su Antonio Panico, il fidanzato di Valentina a Temptation Island 2025: l'età, che lavoro svolge, i tradimenti passati e molto altro

Tra i protagonisti indiscussi di Temptation Island 2025 spicca sicuramente Antonio Panico, fidanzato da un anno con Valentina che è sicura di uscire da sola dal villaggio non fidandosi del fidanzato. Prima di incontrare Valentina e fidanzarsi con lei, Antonio ha avuto un passato sentimentale abbastanza tormentato. Anche l’inizio della storia d’amore con Valentina non è stato tranquillo perché lei ha scoperto che era partito per una vacanza non con l’amico ma con quella che era l’altra fidanzata. E prima di lei, pare abbia avuto una relazione più importante, sfociata in un matrimonio poi finito. Napoletano e tifoso del Napoli, ha 33 anni ma non si sa precisamente quale professione svolga, anche se ha parlato di un lavoro che svolge prevalentemente in notturna. Il suo profilo Instagram ufficiale è @tony_panico, ma al momento è privato. Probabilmente sarà possibile accedervi soltanto una volta finito il programma.

Tornando all’aspetto economico, proprio questo rappresenta un problema nella storia tra Antonio e Valentina con quest’ultima che, più volte, si è lamentata della mancanza di aiuto economico di Antonio che non parteciperebbe alle spese. Dall’altra parte, Antonio, furioso per le varie dichiarazioni della fidanzata, nella nuova puntata di Temptation Island, si lascerà andare alla gelosia.

Antonio Panico, dai tradimenti passati alla gelosia per Valentina a Temptation Island 2025

Nella terza puntata di Temptation Island 2025, di fronte alle immagini di Valentina con un tentatore, Antonio ha perso le staffe. Dopo aver svelato di essersi assunto delle grandi responsabilità nel momento in cui ha deciso di andare a convivere con Valentina in quanto quest’ultima ha quattro figli, si è lasciato travolgere dalla rabbia e dalla gelosia vedendo la fidanzata vicina al tentatore. “Lei mi aveva promesso rispetto. Ma da quello che vedo, l’unico che sta portando rispetto sono io. Quel cornuto con la pancia l’ha pure presa in braccio e fatta saltare”, ha sbottato Antonio.

Nella nuova puntata, però, ad agire sarà proprio Antonio che proporrà ad una tentatrice un appuntamento fuori dal villaggio. “Mamma mia, che pagliaccio”, sarà il commento lapidario di Valentina durante il falò delle fidanzate quando vedrà le immagini del fidanzato. Continua, dunque, il botta e risposta tra i due.