Antonio Panico e il tentatore Francesco Farina si sono incontrati in discoteca dopo Temptation Island 2025: quello che è successo ha dell'incredibile

“Ti porto in Tribuna Posillipo” è diventata una vera e propria frase cult di Temptation Island 2025. A dirla è stato Francesco Farina, il tentatore di Valentina Riccio, durante una loro esterna. Una frase che che scatenato una reazione furiosa e incontrollata del fidanzato di lei, Antonio Panico, diventando così uno dei tormentoni assoluti del reality delle coppie. Antonio era talmente infuriato da volere un faccia a faccia non solo con Valentina, ma soprattutto con Francesco.

Nessuno, dopo aver visto queste immagini, si sarebbe poi aspettato che i due si sarebbero effettivamente incontrati dopo la fine del programma, mostrandosi anche in un video diventato virale. Ebbene sì, Antonio Panico e Francesco Farina si sono incontrati in discoteca, dopo la fine di Temptation Island, e ciò che è accaduto è stato totalmente inaspettato.

Antonio e Francesco hanno fatto pace dopo Temptation Island 2025: il video insieme in discoteca

Nel video di TikTok, Antonio e Francesco appaiono nel filmato, in discoteca, visibilmente contenti. Non c’è traccia di astio e risentimento tra loro, anzi, entrambi guardano all’obiettivo della telecamera cantando e sorridendo. A corredo del filmato c’è non solo la frase “Tutto è bene quel che finisce bene”, ma anche la frase “Pace fatta in Tribuna Posillipo”, che chiarisce dunque che il tentatore e il fidanzato hanno chiarito i malumori espressi (soprattutto da Antonio) durante Temptation Island 2025. Ciò che è accaduto nei villaggi è, dunque, soltanto un ricordo lontano: Antonio e Valentina, d’altronde, hanno ritrovato la loro serenità e si preparano per celebrare il loro matrimonio. Francesco, invece, è ancora alla ricerca dell’amore, e chissà che per lui non arrivino altre proposte televisive.