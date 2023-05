Antonio Pappano chi è il direttore d’orchestra dell’incoronazione Re Carlo III/ Nato…

Antonio Pappano, chi è il direttore d’orchestra scelto per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III

Classe 1959, Antonio Pappano è nato a Londra da genitori italiani lasciarono Castelfranco in Miscano nel 1958 per cercare fortuna ed è il direttore d’orchestra scelto per la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III, attesissima in tutto il mondo. L’evento storico sarà accompagnato dalla Royal Opera House di Londra e sarà diretta proprio da Antonio Pappano che, nel 2012, dalla Regina Elisabetta, fu nominato Cavaliere per i servizi resi alla music. Cresciuto con la musica del sangue essendo figlio di un insegnante di canto, Pappano ha cominciato i suoi studi avvicinandosi al pianoforte.

Beautiful oggi 6 maggio non va in onda: perchè?/ Spazio all'incoronazione di Re Carlo

Con un incredibile talento e una grande passione, è riuscito a conquistare la scena mondiale come direttore d’orchestra ne La Bohème di Giacomo Puccini all’Opera di Oslo, di cui diventò direttore musicale nel 1990. Da quel momento, la carriera è stata ricca di successi e riconoscimenti ed oggi arriva l’onore di poter dirigere l’orchestra di un evento storico che sarà visto in tutto il mondo da milioni di telespettatori.

Incoronazione re Carlo III d’Inghilterra/ Diretta: è arrivato Mattarella, 6 arresti

Antonio Pappano e il matrimonio con Pamela Bullock

Quella di Antonio Pappano è una vita dedicata alla musica. Il direttore d’orchestra, però, non ha trascurato la propria vita privata ed è sposato con Pamela Bullock, pianista e vocal coach. Proprio la musica ha fatto incontrare il direttore d’orchestra e Pamela Bullock che, dopo aver collaborato insieme, si innamorarono. La coppia non ha figli

“Con mia moglie, Pamela Bullock, ci siamo conosciuti professionalmente e poi è nato questo sentimento profondo. Ci siamo sposati nel 1993. Non abbiamo figli. Forse sto aspettando di crescere io. Certe volte penso che continuiamo a vivere come due studenti” ha detto qualche anno fa il direttore che ha sposato Pamela Bullock con rito civile. I due, poi, anche dopo il matrimonio, hanno lavorato insieme alla Covent Garden.

Nathaly Caldonazzo: "Cecchi Paone? Brutta persona"/ "Non lo sopporto davvero..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA