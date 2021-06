Antonio Petrosino, singolo Un giorno l’altro/ “Errori? Ho fatto pace con me stesso”

Il cantautore Antonio Petrosino è da poco uscito con un nuovo singolo intitolato ”Un giorno…l’altro”. Con questa pubblicazione, definisce la sua fase musicale attuale come un nuovo mondo, una fase di sperimentazione, umiltà e nuove scoperte. E’ stato intervistato da Indie Italia Mag, al quale ha parlato di Maionese project (label di Matilde Dischi), progetto dedicato agli artisti emergenti: ”Sostanzialmente l’artista si fa le ossa con loro poi, se merita, entra in Matilde. L’ho trovato un progetto genuino, come ho trovato persone in grado di seguirmi passo passo, consigliandomi e dandomi coraggio. Insomma, è come entrare a far parte di una famiglia. Al momento sono l’ospite nella dependance, ma spero di diventare presto uno di famiglia”.

In merito alla nuova canzone, in cui al centro del racconto c’è la fine di una storia, Petrosino ha detto: ”Spesso parlo di eventi, passati o recenti, non finiti bene. Cerco, attraverso la musica, di esorcizzare o alleggerire il carico, una sorta di resa dei conti attraverso le sette note”. Il sound dell’artista è sempre diverso, questo suo rinnovarsi continuamente lo ha spiegato citando Cristoforo Colombo: ”Sono arrivato dal mio vecchio mondo, con il mio background, in un mondo che scopro man mano e quindi il mio pensiero di contamina”.

Il nuovo mondo di Antonio Petrosino

La contaminazione è l’elemento chiave di molti cantanti e produttori, ed ora anche Antonio Petrosino lo fa suo: ”Sento qualcosa che mi piace e cerco di farlo mio, leggo qualcuno che scrive in maniera diversa e allora anch’io cerco di cambiare il mio linguaggio. Cerco comunque di rimanere fedele a me stesso e di non perdere credibilità. A differenza di Colombo, però, sono cosciente che questo è il nuovo mondo. Cerco quindi di farlo mio, mescolando vecchio e nuovo”.

Infine, Indie Italia Mag gli ha chiesto del passato e del futuro, innanzitutto che cosa direbbe all’Antonio di ieri: ”Non gli direi nulla se non di credere più in se stesso. Tuttavia i miei sbagli, il mio lungo stop e il mio percorso in generale hanno determinato la ‘fame’ che ho oggi. Ho fatto pace col ventenne che ero”. Mentre sui progetti che verranno ha rivelato che, dopo il singolo, passerà alla parte produttiva: ”Sarà un nuovo sound, una nuova esplorazione dai suoni molto mediterranei. Parlerò della parte di mondo in cui sono nato: il Sud!”.

