Lacrime e dolore a Temptation Island 2025: Antonio scoppia a piangere e racconta la sua versione dei fatti.

Il protagonista assoluto di questa prima puntata di Temptation Island 2025 è senza dubbio Antonio, fidanzato di Valentina che sta vivendo come si suol dire la sua ‘best life’ in mezzo a tutte le tentatrici. Nonostante si stia palesemente divertendo, ha subito un duro colpo da Valentina, vedendo nel capanno un video in cui dice che lei lo mantiene, che non gli ha mai prestato la macchina e che da parte sua si sarebbe aspettata qualcosa in più da lui, facendo riferimento soprattutto all’ambito economico.

Dopo aver sentito queste parole, Antonio è scoppiato, si è alzato di scatto dal capanno e ha minacciato di voler andare via e di chiedere il falò la sera stessa. “Me ne vado, mi faccio la doccia e vado via“, ha detto mentre correva sulla spiaggia.

I fidanzati, preoccupati dalle sue reazioni hanno deciso di seguirlo per controllare che non facesse assurdità. Ma Antonio non si è affatto calmato, anzi, nella doccia ha spaccato qualcosa per poi andare a sedersi su un divano e scoppiare a piangere.

Temptation Island 2025, Antonio racconta la sua versione dei fatti

“Valentina non mi apprezza“, ha fatto sapere Antonio agli altri fidanzati di Temptation Island 2025. Ad un certo punto è scoppiato a piangere e ha raccontato la sua versione dei fatti e ha spiegato di essere molto affezionato ai figli della fidanzata, di sacrificare molto del suo tempo per lei. Non solo, ha rivelato che quando lavorava tutta notte, il mattino dopo invece di riposare andava a prenderli a scuola. Basterà questo per perdonare i tradimenti subiti dalla fidanzata?

