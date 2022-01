Antonio Piarulli e Elsa, ex e figlia Jasmine Trinca/ Amore nato sui banchi di scuola

Antonio Piarulli e figlia Elsa sono l’ex compagno e la figlia della famosa attrice Jasmine Trinca. Per chi non la conoscesse, basterebbe sapere che in carriera si è aggiudicata un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’Oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice.

I suoi famigliari l’hanno sempre descritta come una bravissima ragazza, amante dello studio e profondamente appassionata alla recitazione. All’età di diciannove anni l’attrice ha svoltato, quando è stata ingaggiata da Nanni Moretti per il film la Stanza del Figlio. Dopodiché ha preso parte a pellicole importanti come La meglio gioventù, Manuale d’amore, Romanzo criminale, La dea fortuna e tanti altri ancora.

Jasmine Trinca e la vita privata: la storia d’amore con Antonio Piarulli e l’amore per la figlia Elsa

Per quanto riguarda la vita privata dell’attrice, sappiamo che l’incontro con il suo ex storico, Antonio Piarulli, è avvenuta sui banchi della Sapienza di Roma. I due si sono innamorati e hanno dato vita ad una storia d’amore da cui è poi nata la meravigliosa figlia che si chiama Elsa. Dopo alcuni anni, tuttavia, la loro relazione è giunta al capolinea.

I momenti difficili per Jasmine Trinca si sono moltiplicati con il passare del tempo. Infatti l’attrice ha dovuto fare i conti la morte del padre, un dolore che l’ha letteralmente devastata da un punto di vista emotivo. L’attrice, questa sera 1 gennaio, è tra gli ospiti di Danza con Me, il grande show ideato e condotto da Roberto Bolle per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

