Antonio Piarulli, ex compagno Jasmine Trinca/ La figlia Elsa: “L’ho desiderata tanto”

Chi è Antonio Piarulli, ex compagno Jasmine Trinca

L’attrice Jasmine Trinca è stata legata ad Antonio Piarulli. I due si sono conosciuti quando erano studenti all’Università La Sapienza di Roma. Nel 2009 sono diventati genitori, quando è nata la loro unica figlia Elsa. Il nome della bambina è un omaggio alla scrittrice Elsa Morante: “Era una scrittrice donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa”, ha spiegato l’attrice all’Ansa.

Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli/ La carriera nel ballo e il figlio Liam

Parlando della figlia, Jasmine Trinca ha aggiunto: “Con Elsa mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Enrico Lucherini, chi è/ Il primo press agent italiano. Le famose “lucherinate”

Jasmine Trinca: il rapporto con la figlia Elsa

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Jasmine Trinca non ha mai parlato apertamente della fine della sua relazione con Antonio Piarulli. Finita la storia d’amore con il padre di sua figlia, l’attrice è tornata a vivere nella casa in cui ha vissuto con la madre, scomparsa qualche anno fa: “Sono orgogliosa delle mie origini popolari e sono tornata a vivere nella casa in cui sono cresciuta io con mia figlia che oggi dorme nella mia vecchia stanza”, ha detto a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale 5. Nel 2020 Jasmine Trinca ha vinto il David di Donatello nel 2020 per la sua interpretazione di Annamaria nel film “La dea fortuna”. Al momento della premiazione, avvenuta in colegamento in tempo di Covid, l’attrice era a casa insieme alla figlia Elsa che ha fatto una tenera incursione video per abbracciare la madre.

LEGGI ANCHE:

Malattia Simone Montedoro, il linfoma di Hodgkin/ Sintomi e cure del tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA