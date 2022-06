Antonio Piarulli, ex Jasmine Trinca/ Dal loro amore è nata la figlia Elsa

Jasmine Trinca e Antonio Piarulli: l’amore nato a La Sapienza di Roma

Antonio Piarulli è l’ex compagno di Jasmine Trinca e il padre della figlia Elsa. L’attrice e regista, vincitrice di un David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’Oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice, in passato è stata legata per diverso tempo ad Antonio Piarulli conosciuto sui banchi di scuola dell’Università La Sapienza di Roma. Un grande amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita della figlia Elsa. Purtroppo qualche anno dopo la coppia ha deciso di separarsi prendendo due strade diverse.

Non sono chiari i motivi che hanno spinto Jasmine e Antonio a lasciarsi, anche se l’attrice ha vissuto un momento davvero difficile della sua vita. Tra questi la morte del padre, un dolore talmente grande per l’attrice che ha trovato conforto proprio nella piccola Elsa.

Jasmine Trinca, la nascita di Elsa dall’ex compagno Antonio Piarulli

Nonostante sia finita tra Antonio Piarulli e Jasmine Trinca, la ex coppia è legata per sempre dalla figlia Elsa. La piccola ha cambiato, in meglio, le loro vite. Proprio l’attrice dalle pagine di Ansa ha raccontato come l’arrivo di una nuova vita abbia portato tanta luce nella sua: “con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Non solo, l’attrice ha raccontato come è nata l’idea di chiamarla Elsa: “Elsa Morante era una scrittrice donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa”.

