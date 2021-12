Antonio Piarulli, ex marito e figlia Jasmine Trinca/ “Elsa? L’ho desiderata tanto”

Antonio Piarulli ed Elsa sono l’ex marito e la figlia Jasmine Trinca. Un grande amore quello nato tra l’attrice e il compagno che si sono conosciuti tra i banchi dell’università La Sapienza di Roma. Un sentimento che li ha portati anche alla scelta di sposarsi fino alla nascita della figlia Elsa nata nel 2009. Una grandissima gioia per entrambi visto che la nascita di Elsa ha cambiato, in meglio, le vite di entrambi. Proprio la straordinaria attrice parlando della nascita della figlia Elsa ha rivelato ad Ansa: “con lei mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più”.

Nonostante la nascita di Elsa, il matrimonio tra Antonio e Jasmine è giunto al capolinea.

Jasmine Trinca e la figlia Elsa: sapevi perchè si chiama così?

Non è dato sapere perchè sia finito il matrimonio tra Antonio Piarulli e Jasmine Trinca. L’attrice ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale evitando di parlarne in ogni occasione pubblica. Nessun problema, invece, a parlare della figlia Elsa il cui nome è un vero e proprio omaggio alla scrittrice Elsa Morante. “La scrittrice era una donna che ha sempre combattuto e contato solo su se stessa e i suoi talenti. Ma da piccola mi piaceva anche Nata libera, il libro e il film con la leonessa Elsa: vorrei che mia figlia cresca libera e coraggiosa come una leonessa” – ha detto l’attrice che oggi è single.

Proprio negli studi di Verissimo, la Trinca si è sbottonata sulla sua vita privata rivelando di essere tornata a vivere nella sua casa di famiglia dopo la morte della madre. “Sono orgogliosa delle mie origini popolari e sono tornata a vivere nella casa in cui sono cresciuta io con mia figlia che oggi dorme nella mia vecchia stanza” – ha detto l’attrice.

