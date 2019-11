Antonio Picci, gol alla CR7 e intervista virale/ Video: “Nemmeno mia madre mi voleva”

Antonio Picci non è un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, ma la sua rovesciata è stata paragonata proprio a quella del campione della Juventus. E così l’attaccante della Vigor Trani, squadra di Eccellenza pugliese, è diventato uno dei personaggi più cliccati sul web. La sua prodezza non è andata in scena in Champions League come quella di CR7 col Real Madrid nel match contro i bianconeri, ma è stata comunque importante per lui e la sua squadra. Infatti è valsa il successo in rimonta sul Gallipoli. I tifosi della Vigor Trani si sono scatenati sui social e hanno condiviso il video dell’acrobazia del bomber, accostandola proprio a quella di Cristiano Ronaldo. Poi è stato protagonista di un altro video, anche questo condiviso sul web. Si tratta di un’intervista rilasciata dallo stesso calciatore ad una rete televisiva locale. Le dichiarazioni infuocate di Antonio Picci hanno suscitato molte risate su Internet.

ANTONIO PICCI, VIDEO GOL ALLA CR7 E INTERVISTA VIRALE

«Sono felice perché so quello che ho passato, due mesi fa non mi voleva nessuno, neanche mia madre a casa». Queste parole di Antonio Picci hanno suscitato molte risate su Internet e sui social. Il video è stato rilanciato poi su alcune pagine Instagram tra le più popolari e di conseguenza il filmato è diventato subito virale. «Ho dimostrato di essere il più forte, su questo non ci sono dubbi. Il gol che ho segnato non si vede in Serie C o in Serie D. Sfido chiunque a dimostrare il contrario», aveva aggiunto Antonio Picci. Le parole dell’attaccante della Vigor Trani hanno fatto innamorare tutti. Dai tifosi tranesi, che possono godersi le sue giocate, agli utenti del web, divertiti dalle sue dichiarazioni. Il gol spettacolare che ha fatto il giro del web è stato “impreziosito” dunque dalle parole di Antonio Picci. Il talento non gli manca, ma neppure la spontaneità, come dimostra il commento a caldo del gol.





