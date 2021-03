Antonio Presta, compagno Morena Zapparoli/ Nessun paragone con Funari ma..

Antonio Presta è il compagno di Morena Zapparoli, vedova del celebre giornalista Gianfranco Funari. La settimana scorsa la coppia aveva preso parte al talk show Domenica Live di Barbara D’Urso, per l’appello di pace lanciato dalla Zapparoli nei confronti della figlia di Funari. Da allora si attendono novità sulla questione. Con Antonio Presta, ovviamente disponibile e pronto a sostenere la sua compagna in questa missione di riappacificazione. L’uomo, infatti, è sempre stato rispettoso del passato di Morena e su Funari non si è mai espresso apertamente, evitando qualsiasi tipo di paragone. Un atteggiamento che Morena Zapparoli ha apprezzato molto da parte del suo compagno, che ora spinge insieme a lei per un riavvicinamento alla figlia di Funari, Carlotta.

MORENA ZAPPAROLI E ROSSANA SEGHEZZI, MOGLI GIANFRANCO FUNARI/ “Bel rapporto tra ex”

Antonio Presta, la storia d’amore con Morena Zapparoli

Antonio Presta ha conquistato il cuore di Morena Zapparoli con gesti autentici e semplici. Non ha mai interferito col suo passato, anzi ora che la compagna vorrebbe avvicinarsi alla figlia di Funari è il primo a sostenerla. La settimana scorsa, sempre a Domenica Live, la Zapparoli e Antonio Presta avevano annunciato l’intenzione di preparare una torta di compleanno a forma di sigaretta per Funari, invitando tutte le donne della sua vita, tra cui Carlotta. Ad appoggiare l’idea anche la seconda moglie Rossana. Come sarà andata? La compagna di Antonio Presta, Morena, sarà ospite questo pomeriggio a Domenica Live per raccontarlo.

