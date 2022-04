Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Matrimonio a Prima Vista e poi/ Sono ancora insieme?

Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi: la storia di Giorgia Rosati e Antonio Quarta

Antonio Quarta e Giorgia Rosati sono la coppia dell’ottava edizione di Matrimonio a prima vista che più delle altre è apparsa fin dall’inizio in sintonia. Già dalla cerimonia si sono trovati, anzi, già al momento del sì è stata palese una certa intesa, poi sviluppatasi in autentico amore durante il viaggio di nozze, tra risate e sorrisi. Va comunque ricordato che non sono mancati i piccoli battibecchi. Tuttavia, quando è iniziata la convivenza pian piano il legame è diventato sempre più forte. All’inizio si trattava di amicizia, come rivelato dagli stessi protagonisti. Poi, questo affetto si è evoluto e i due si sono innamorati. Crocevia è stata la presentazione dei genitori del salentino alla compagna. In quel momento è stato forse fatto il passo definitivo.

Dopo la scelta finale a Matrimonio a Prima Vista 2022 c’è il rapporto tra Giorgia Rosati e Antonio Quarta?

Arrivati alla scelta finale Antonio Quarta ha affermato che rispetto alla coniuge lui si è sbloccato un po’ prima, cercando con più convinzione il contatto. La sposa ha invece rivelato di aver fatto cose che non credeva fossero possibili: “Quando abbiamo visto l’album delle nozze mi ha emozionato in particolare una foto dove eravamo tutti, la mia famiglia e la sua…guardandola ho pensato fosse una squadra”. Giorgia Rosati ha inoltre dichiarato che soffrono un po’ la distanza. Alla domanda di Nada Loffredi su che cosa volesse fare di questa esperienza, lei ha prima ironicamente detto “no” per fare uno scherzo ad Antonio e poi ha risposto: “Assolutamente sì”. A Matrimonio a prima vista 2022 lo sposo divertito dal momento ha fatto intendere che voleva fare il medesimo scherzo a Giorgia: “Mi ha rubato lo scherzo. Io sì, ci sto”. Ebbene anche Giorgia e Antonio hanno proseguito nel matrimonio. Manca però la puntata finale, Matrimonio a prima vista e poi, dove scopriremo cosa è successo dopo mesi.











