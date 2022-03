Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Ancora insieme? Tra litigi e…

Antonio Quarta e Giorgia Rosati, ancora insieme?

Tra le coppie più interessanti di “Matrimonio a Prima vista 2022” c’è quella composta da Antonio Quarta e Giorgia Rosati. I due, infatti, sono stati i primi a confermare il loro “amore”. Le difficoltà iniziali hanno spinto i due a conoscersi ancor meglio scoprendo di essere fatti l’uno per l’altra. Lei ha diversamente provocato lui, il quale pian piano ha fatto emergere i propri sentimenti in maniera naturale non nascondendo anche le incomprensioni e la gelosia. Nell’ultima puntata scopriremo se tra i due ci sarà qualcosa anche fuori dal programma, come ampiamente previsto dai telespettatori. La scorsa settimana Antonio Quarta ha mostrato un certo disappunto quando ha notato che la moglie ha tolto la fede nuziale mentre era a tavola. Tra i due ben presto però è scoppiata la pace.

Chi sono Antonio Quarta e Giorgia Rosato?

Antonio Quarta è nato a Castrì (in provincia di Lecce) e lavora come rappresentante farmaceutico. Non è dato sapere con esattezza dove abiti, ma è noto che da sempre una delle sue più grandi passioni sia l’equitazione, e infatti ha lavorato anche come istruttore in un maneggio insieme a suo padre. Ha un profondo legame con il suo paese natale, che conta appena 2000 abitanti, dove si sente veramente a casa. Giorgia Rosati è invece originaria di Rieti. Classe 1993, lavora come tecnico della perfusione cardiocircolatoria. Nel 2022 ha deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista dopo alcune liaison sfortunate e naufragate nel peggiore dei modi. Nonostante lei stessa abbia ammesso all’interno dello show di essere molto scoraggiata dal punto di vista sentimentale, ha rivelato di non voler smettere di cercare il suo “principe azzurro”.

