Antonio Quarta e Giorgia Rosato, concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Passioni in comune…

Chi sono Antonio Quarta e Giorgia Rosato? Coppia di concorrenti a Matrimonio a prima vista Italia 2022

Torna su Real Time “Matrimonio a prima vista Italia 2022“. Dopo meno di tre mesi dall’epilogo della settima edizione, questa sera, mercoledì 16 febbraio, arriva in prima serata sul canale 31 l’ottava edizione, già disponibile con i suoi primi due episodi su Discovery Channel. Siamo dunque in grado di presentarvi le prime coppie. Partiamo da Antonio Quarta. Nato a Castrì di Lecce, è un rappresentante farmaceutico. Ai microfoni del programma si definisce come una persona estremamente legata alla famiglia e soprattutto alla sorella, vero e proprio punto di riferimento. La sua principale passione è l’equitazione. Il 29enne salentino in passato l’ha praticata a livello agonistico e ha lavorato con il padre in un maneggio, nel quale è diventato anche istruttore. L’anima gemella di Antonio Quarta sarà Giorgia Rosati?

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta e coppie: Giorgia-Gianluca, Cristina-Mattia, Giorgia-Antonio

Chi è Giorgia Rossi, partecipante “Matrimonio a prima vista Italia 2022”

Giorgia Rosati è invece originaria di Rieti e ha deciso di partecipare a “Matrimonio a prima vista Italia 2022” nel tentativo di trovare finalmente il suo principe azzurro. Classe 1993, Giorgia Rosati lavora come tecnico della perfusione cardiocircolatoria. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare in ospedale ed è un’autentica appassionata del lavoro svolto. Giorgia Rosati vive con i genitori e il fratello, reputando la mamma una forza della natura. Nel tempo libero, la reatina ama fare lunghe passeggiate nella natura con il proprio cane. Nel weekend le piace stare con le amiche o andare allo stadio a vedere la Juventus, altra sua grande passione. A Matrimonio a prima vista Italia 2022 lei e Antonio Quarta si sono sposati alla presenza di amici e parenti e hanno giurato di avere rispetto l’uno nei confronti dell’altra. La coppia durerà?

LEGGI ANCHE:

Chi sono Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, concorrenti Matrimonio a prima vista Italia 2022/ A pochi km..Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi/ Diretta: Jessica innamorata, gli altri..

© RIPRODUZIONE RISERVATA