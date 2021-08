Antonio Razzi a Ballando con le Stelle?/ “Non tradisco Milly Carlucci, ma il GF Vip…”

Antonio Razzi, ex senatore, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto 2021, ai microfoni di “Trends & Celebrities”, contenitore di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Una lunga chiacchierata in diretta dal mare, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza e di relax in vista della nuova stagione televisiva, che potrebbe vederlo ancora una volta protagonista nelle vesti di tribuno del popolo a Ballando con le Stelle, dopo l’exploit della scorsa edizione: “Io mi sto preparando per Ballando con le Stelle, mi rendo disponibile. Se dovessero chiamarmi, tornerò volentieri a fare il tribuno, visto che come concorrente si può partecipare una volta sola nella vita…”.

Razzi, infatti, aveva preso parte alla trasmissione nel 2019 in compagnia della maestra Ornella Boccafoschi, rimediando un’eliminazione alla quarta puntata, divenuta poi definitiva alla settima. Oggi, la sua insegnante è in dolce attesa e Razzi ha confermato di averla contattata telefonicamente per commentare la notizia: “Si rammarica per il fatto che non possa partecipare a Ballando con le Stelle, ma, giustamente, è molto più importante il bambino che sta per arrivare”.

ANTONIO RAZZI: “HO DATO LA MIA PAROLA A MILLY, MA IL GRANDE FRATELLO VIP…”

Proseguendo il discorso relativo al suo ritorno a Ballando con le Stelle, Antonio Razzi ha voluto precisare quanto segue: “La mia parola è come un contratto, sono uno di vecchio stampo. La parola data vale più di un contratto firmato. Di conseguenza, ho dato la mia parola a Milly Carlucci e quella rimane, poi se non mi vogliono è un altro discorso…”. Rammentiamo, infatti, che si sta per riaprire la porta rossa del Grande Fratello Vip, che già l’anno scorso aveva provato a coinvolgere l’ex senatore: “Mi aveva chiamato Signorini per sondare la mia disponibilità, che io avevo concesso. Poi, non si è più fatto vivo ed è finito tutto lì e sono andato a Ballando con le Stelle. Non tradirò Milly Carlucci, ma ad oggi non ho firmato alcun contratto e sono libero come un pesce. Chi tardi arriva, male alloggia…”.

Ergo, chi fa la prima mossa si aggiudica Razzi, peraltro smanioso di prendere parte a un reality show: “Io sono un lottatore, mi piace vincere. Se vado a un programma è per arrivare primo, non per guardare gli altri. Per cui, se mi chiamano per un reality, io partecipo. Mi piace misurare le mie capacità e vedere fino a che punto queste arrivano”. In caso di partecipazione al GF Vip, la moglie di Antonio Razzi non rischia di essere gelosa? “No, ci conosciamo da 53 anni, figuriamoci se diventa gelosa adesso. La vedrò in lacrime? Sicuramente, visto che non potrà vedermi tutti i giorni”.



