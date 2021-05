Antonio Razzi balla per Barbara D’Urso a Pomeriggio 5/ “Saremo a i Nuovi Mostri!”

Antonio Razzi scatenato! L’ex senatore torna ospite di Barbara D’Urso, questa volta a Pomeriggio 5, dove un filmato mostra tutti i suoi video che l’hanno reso una vera e propria star di TikTok. I balletti di Razzi spopolano sul web e, in studio, la D’Urso gli chiede anche della sua canzone “Famme cantà”, lui spiega che è stato un vero e proprio successo: “Il bello è che questa canzone è andata tutta in beneficenza per la raccolta di soldi. Ho venduto molti cd e ho dato tutto in beneficenza ad un ragazzo”. Così, per omaggiare la conduttrice, decide anche di cantargliela in diretta. “Già siamo arrivato a I Soliti Mostri pochi giorni fa, ora abbiamo dato nuovo materiale a Striscia la Notizia”, ironizza la conduttrice.

Antonio Razzi balla Jerusalema a Pomeriggio 5

A i Nuovi mostri di Striscia la Notizia, Antonio Razzi ci è finito per l’italiano non proprio corretto esibito recentemente a Live non è la D’Urso: “A volte nella testa non so neanche cosa devo dire, l’importante è che chi ho di fronte mi capisce! In Italia ho ricominciato ad imparare un po’ l’italiano, dopo 41 anni che ho dovuto parlato tedesco”, ha spiegato allora l’ex senatore a Pomeriggio 5. Per concludere ha regalato a tutti un momento di vero e proprio trash, ballando al centro dello studio “Jerusalema”.

