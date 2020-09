Antonio Razzi/ Da concorrente a membro dell’antigiuria di Ballando con le stelle

Antonio Razzi torna a Ballando con le Stelle 2020 in una veste del tutto nuova: sarà un membro dell’antigiuria del talent show di Raiuno. Proprio così per la quindicesima edizione del talent show di successo del sabato sera di Rai1, Milly Carlucci ha pensato bene di inserire delle novità tra cui la presenza di una antigiuria a cui spetterà il compito di giudicare le performance dei concorrenti vip e perchè no scontrarsi con i pareri della giuria classica capitanata da Carolyn Smith e con membri: Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A raccontare il compito dell’antigiuria è stata proprio la padrona di casa che ha precisato “saranno la voce del dissenso popolare nei confronti dell’ineffabile giuria”. Un ruolo che calza a pennello al simpaticissimo politico italiano che si ritroverà nell’antigiuria a confrontarsi con Rossella Erra e Gianni Ippoliti. L’anti-giuria, infatti, avrà il potere di sovvertire il voto della giuria classica, anche se tutte le modalità saranno spiegate dalla Carlucci durante la prima puntata del programma.

Antonio Razzi: “dopo Ballando non escludo che io possa ritornare in politica”

Per Antonio Razzi è un periodo di grandi successi. Dopo essere diventato una web star, i suoi video su Tik Tok sono tra i più visualizzati ed imitati, l’ex senatore abruzzese torna a Ballando con le Stelle 2020, anche se questa volta non come concorrente, ma come membro dell’antigiuria. Il politico italiano, infatti, in passato ha partecipato al talent di ballo campione di ascolti di Raiuno; un’esperienza che desiderava fare da tantissimo tempo come ha rivelato in un’intervista rilasciata ad abruzzoweb (data 11 maggio 2019): “sognavo da tantissimi anni di partecipare al programma di Milly Carlucci, e nonostante la proposta allettante di candidatura, ho deciso di non accettare e dedicarmi completamente a questa bellissima esperienza”. Parlando proprio alla vigilia di Ballando disse: “sono carichissimo e pronto più che mai per questa nuova prova, d’altronde questo ballo fa parte della mia storia d’amore; infatti proprio oggi io e mia moglie festeggiamo 45 anni di vita condivisa e mi piacerebbe, qualora Milly mi appoggiasse, farle una bellissima sorpresa, visto che il tango è stato il nostro primo ballo da marito e moglie”. Oggi il politico si divide tra social e tv, ma non esclude la possibilità di tornare in politica prossimamente.



