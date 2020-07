Antonio Razzi è il Gladiatore Russell Crowe/ Video nuova performance dell’ex senatore

Nuova performance decisamente trash da parte dell’ex senatore Antonio Razzi. Attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’ex esponente della politica si è mostrato in versione Gladiatore e Massimo Decimo Meridio (personaggio interpretato da Russel Crowe nel noto film capolavoro di Ridley Scott datato 2000). Il gladiatore impersonato da Razzi è però a dir poco bizzarro, con una pentola in testa, due cinture a mo’ di bretelle, e due pugnali nella sacoccia. Inoltre, il video realizzato ha una fattura decisamente infima, con un doppiaggio in ritardo e un’enfasi su certe frasi che non sembrano consone al dialogo: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio – “doppia” Razzi – comandante dell’esercito delle regioni del nord, generale delle legioni, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”.

ANTONIO RAZZI SULLA COVER DEL NUOVO ASSASSIN’S CREED

Il video in cui Razzi imita la famosa scena in cui Russel Crowe si rivolge a Joaquin Phoenix, alias l’imperatore Commodo, ha fatto il giro del web, ed è arrivato anche al memer italiano IlCirox, che già in passato aveva realizzato il filmato parodia di Death Stranding, dal titolo “Corona Stranding”. Questi, affascinato dalla performance di Razzi, ha deciso di “ritagliare” lo stesso ex senatore per poi apporlo sulla cover di Assassin’s Creed: Valhalla, l’ultimo capitolo del videogame con protagonisti gli assassini, in uscita fra pochi mesi. Il titolo del gioco, per l’occasione, diventa “Razzi’s Creed: Valhalla”, ed il risultato è decisamente meritevole d’attenzione, anche se la parodia originale resta insuperabile. “Sono in pensione. Non ho niente da fare – si era “giustificato” così Razzi a Radio Radio, parlando delle sue ultime esibizioni social – l’unica cosa che faccio è un po’ di TikTok e Instagram. Proprio durante il coronavirus due ragazzi di Pescara mi hanno detto: ‘senatore perché non fa il TikTok?’. Io pensavo di dover bussare la porta”. Clicca qui per il video del Gladiatore



© RIPRODUZIONE RISERVATA