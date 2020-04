Antonio Razzi e Maria Jesus Fernandez/ “In casa lontano dai figli, cuciniamo tanto”

Pubblicità

Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus Fernandez sono stati intervistati stamane da Storie Italiane, su Rai Uno. I due, come milioni di altri nostri concittadini, sono chiusi in casa da settimane causa epidemia da coronavirus. E così come molti altri italiani, Antonio e Maria Jesus non possono vedere i loro figli, in quanto uno si trova in Spagna, mentre l’altro è in Svizzera: “Mio figlio vive in Spagna e l’altro in Svizzera – le parole della compagna di vita dell’ex senatore – purtroppo è molto triste. Se dovessimo aver bisogno dei nostri figli in questi momenti, non possiamo fare nulla perchè siamo lontani. Soi stiamo bene grazie a Dio – ha aggiunto – ma abbiamo comunque la nostra età”. Razzi si sta dilettando in questi giorni di auto-isolamento con la cucina, pubblicando vari video sui social in cui mostra al grande pubblico le sue prelibatezze culinarie, fra pasta, riso, pesce e quant’altro.

Pubblicità

ANTONIO RAZZI E MARIA JESUS FERNANDEZ: “I SUOI VIDEO LI SEGUONO IN MOLTI”

“Eleonora ti devo dire che è molto bravo ed ha molta fantasia – riprende la parola Maria Jesus Fernandez – ha una fantasia a 360 gradi. Io devo ringraziare tutti i ragazzi che dalla mattina alla sera stanno in video con lui e grazie a loro mio marito non entrerà in depressione perchè è occupato tutto il giorno”. In collegamento in contemporanea anche il noto giornalista sportivo, Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le Stelle, che ha bacchettato più volte Razzi durante la sua partecipazione allo show di Rai Uno datata 2019. “Antonio è stato quello ha reso molto divertente il programma – le parole del collega sportivo – si è visto che si divertiva tantissimo. Lui fa pensare a Ballando con le stelle – conclude Zazza – a qualcosa di allegro”. Infine prende la parola lo stesso Razzi, che con il solito sorriso che lo contraddistingue spiega: “Mi piace cucinare e mi diverto, non mi sono mai divertito così tanto in vita mia. vi faccio gli auguri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA