Antonio Razzi “Io nel porn*? Sono vecchio”/ “Mai usato il viagra. Da giovane ho…”

L’ex senatore Antonio Razzi torna a far discutere. Spesso protagonista in tv per le sue particolari uscite, stavolta è quanto dichiarato nel corso di una diretta su Facebook a far parlare. L’ex senatore ha infatti intrattenuto una chiacchierata social con le star italiane del porno Max Felicitas e Martina Smeraldi e, ovviamente, si è parlato di argomenti piccanti, in particolare di “sesso in quarantena”. Come fa sapere Dagospia, Razzi ha raccontato della sua vita ses*uale, raccontando un aneddoto che lo riguarda e che risale ad anni fa: “Quando ero giovane e scapolo – ha esordito – ne ho provate di tutti i colori e in tanti modi” ha ammesso Razzi, per poi aggiungere “Oggi ai ragazzi dico di usare il preservativo”.

Antonio Razzi hot: “Mai usato e visto il viagra!”

Le due star del cinema hard hanno poi chiesto ad Antonio Razzi il suo pensiero sul mondo del porn*: “Io sono vecchio per il porn*! Prima di sposarmi ero molto più esperto in materia, potevo darti anche due mani, ora però…” ha raccontato. E ancora: “Il viagra? Non lo conosco, mai visto, so soltanto che è blu. Iniezioni al pen*? Mai fatte, non so neanche di cosa si parla”. La conversazione va avanti e ad Antonio Razzi è stato chiesto se abbia mai avuto rapporti omosessuali; l’ex senatore ha però negato: “No mai, darlo lo do volentieri, ma prenderlo no… mai fatto!” Senza inibizioni di alcun genere, l’ex senatore ha insomma raccontato aspetti molto intimi della sua vita, dal passato ad oggi.



