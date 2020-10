Antonio Razzi/ “La poesia per Elisa Isoardi? È bona davvero! Mariotto invece…”

Solo pochi giorni fa. in diretta su Rai 1 nel corso della nuova puntata di Ballando con le stelle, Antonio Razzi ha spiazzato i presenti dedicando una poesia a Elisa Isoardi. “Bella Elisa, al mio cuor tu dai le risa. Sei come la torre di Pisa che pende, che pende e mai crollerà. Tu sei bona, complimenti a mamma e papà”, sono stati i versi dell’ex senatore nei confronti della concorrente che gareggia con Raimondo Todaro. Ieri sera lo stesso Razzi è intervenuto in diretta su RTL 102.5, spiegando alla “banda” di “Protagonisti” Francesco Fredella, Federica Gentile, Davide Scafa e Gianni Simioli il perché di questa poesia dedicata alla conduttrice Rai. Il motivo è piuttosto semplice: “Quella per Elisa è una bella poesia ed è una cosa vera perché poi a essere bona è bona!”

Antonio Razzi e la poesia per Mariotto…

Nessuno, d’altronde, contraddice Antonio Razzi per quest’ultima affermazione. La bellezza di Elisa Isoardi merita sicuramente una poesia e non solo. La parte più tosta arriva però quando Simioli chiede all’ex senatore se abbia già preparato una poesia anche per il suo ‘acerrimo nemico’: Mariotto. Lui pare non essere ancora pronto, poi però accenna qualcosa: “Mariotto? Sembra un gioco di parole. Mariotto, Mariotto non mi hai mai messo otto, sempre zero!” Applausi e risate in studio: “Genio!”, commenta Simioli.



