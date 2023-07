Antonio Razzi nel cast del Grande Fratello Vip 8?/ L’indiscrezione bomba

Antonio Razzi, nuovo concorrente del GF Vip 8? I rumor

Sono emerse nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che sarà una versione ibrida tra Nip e Vip. I cast stanno procedendo spediti e molti sono i volti noti e non, che desiderano partecipare. Secondo le ultime notizie di Dagospia, tra questi ci sarebbe Antonio Razzi.

“L’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo ad entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality – Nel 2021 disse: “Il GF Vip? E’ il mio sogno” si legge sul portale. Dunque, il politico potrebbe fare il suo ingresso nel reality show e Alfonso Signorini lo starebbe già tenendo d’occhio come potenziale candidato. Incerte, ancora, le voci sulla presunta partecipazione di Paola Barale e Katia Ricciarelli come opinioniste.

A proposito di Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi ha parlato a lungo della prossima edizione durante la presentazione del palinsesto Mediaset: “Come decidere se una persona entra nel cast? Se ha una storia da raccontare e caratteristiche da portare. Non ci sono state epurazioni, ma comportamenti che da editori noi non abbiamo considerato corretti. Punto!”

L’amministratore delegato è entrato poi nel merito dei concorrenti squalificati dal programma, scagionandoli: “La strada è la solita, scegliere persone che abbiano storie da raccontare e possano creare dinamiche; è un prodotto tv, non stiamo parlando di chissà cosa. Si parla di difficoltà nella gestione della diretta h24, ma è sempre stato così. Gli autori si turnano, non è una questione legata alla durata, è questione di capacità di controllare il prodotto. Il cast può essere giusto o sbagliato. Non è colpa di un individuo, di un ragazzo essere in un certo modo e se perde il controllo. La colpa è di chi fa il prodotto, diciamolo chiaro. Colpa nostra, ci siamo un po’ distratti”.

