Antonio Razzi: “Sess* prima delle nozze con Maria? Sì, con tante donne”/ Presunto tradimento e video ‘hot’…

Si parla di sess* prima delle nozze e di preti che cedono alla tentazione di guardare video hot su Internet nella nuova puntata di Pomeriggio 5. La seconda parte dello show condotto da Barbara D’Urso trova tra i suoi ospiti anche Antonio Razzi e la moglie Maria Jesus, che si raccontano senza peli sulla lingua. Proprio i video ‘hot’ sono l’argomento iniziale della discussione. La D’Urso chiede a Maria se abbia mai beccato Antonio guardarli e lei fa intendere che qualche volta potrebbe essere capitato.

“Se guarda i video a luci rosse? Sono sicura che, come tutti gli uomini, un po’ di curiosità ce l’ha! – ammette la moglie di Antonio Razzi, spiegando poi che – A volte gli chiedo cosa guarda tutto il giorno sul telefono e quando lui mi fa un sorrisino coi baffi, vuol dire che qualcosa sta guardando che non vuole che io veda!”

Dai video piccanti si passa poi al loro matrimonio. “Maria è stato il tuo primo amore o sei stato con altre donne prima?”, chiede la D’Urso a Razzi, che racconta: “Quando mi sono confessato alla chiesa di Leon, perché ci siamo sposati in Spagna, il parroco di quella chiesa mi ha chiesto se sono andato con altre donne, e io gli ho detto di non ricordarmi con quante ero stato. Lui si è arrabbiato!”

Diversa invece la situazione per Maria Jesus: “Lui è stato il primo amore, quindi non ho potuto provare altre storie. Lui mi ha rispettato, perché io ero molto all’antica. Ci pensava cento volte prima di toccarmi, aveva paura che lo lasciavo. Tanto lui lo aveva fatto tante volte prima di me. – e ammette in diretta – Sai cosa mi ha detto prima delle nozze? Ha detto che lui aveva provato tante donne perché poi voleva rispettare quella che sposava!” La D’Urso, pungente, chiede infine a Razzi: “In questi 48 anni di matrimonio Maria è stata la tua unica donna?” Lui conferma ma la moglie fa cenno di no, senza entrare nel dettaglio…

