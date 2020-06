Antonio Ricci “Striscia? Un’altra sfida vinta…”/ “Inviati malmenati? Non molliamo”

La vita di Antonio Ricci coincide con quella di Striscia la notizia. Metà della sua vita, infatti, l’ha vissuta al timone del programma di Canale 5. «Nella mia vita c’è sempre stato il desiderio di essere informato, di non subire ingiustizie, resto male se qualcuno subisce un’ingiustizia. Ho questo spirito qui», dichiara a Tv Sorrisi e Canzoni. Così la trasmissione ha conquistato però un insolito record: ha 22 episodi di violenza contro i suoi inviati. «Le reazioni violente sono aumentate e così anche le cause giudiziarie, abbiamo sempre molte denunce. Mi sembra evidente che non molliamo». Chi ne ha subite parecchie è Vittorio Brumotti: «Con il Covid andava in giro da solo con una telecamerina attaccata a un bastone e pieno di telecamere sul corpo». Il 27 giugno comunque andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione e il bilancio di Antonio Ricci è positivo. «Stando ai dati di ascolto, c’è stata una crescita del 5% rispetto all’annata precedente». E questo è un risultato «importantissimo» per un programma giunto alla 33esima edizione.

ANTONIO RICCI “STRISCIA? UN’ALTRA SFIDA VINTA…”

Qual è il segreto del successo di Striscia la notizia? Secondo Antonio Ricci la capacità di rinnovarsi «Quest’anno abbiamo introdotto il deep fake e aggiunto inviati come Philippe Daverio, Roberto Lipari, Erica, Paolo Marchi e due giovani consulenti scientifici, Gabriele Scola e Leonardo Tiralongo». Tra l’altro, in un periodo di repliche a partire dal lockdown, loro hanno prolungato di settimane. «È stata una sfida: andare in onda senza uscire tra la gente, senza consegnare tapiri, senza gli striscioni delle partite, senza pubblico in studio». Inoltre, per questioni di sicurezza c’è stata una riduzione del personale, quindi si lavorava a rotazione e in distanziamento, tra riunioni e mascherine. «Per fortuna siamo una squadra affiatata e si capiva anche solo guardandosi negli occhi», ha aggiunto Ricci, che presto compirà 70 anni. In vista della prossima stagione conferma che non ci saranno cambiamenti per le veline. «Vengono confermate, sono bravissime». Ora c’è Paperissima, che va avanti da 30 anni: «È una grande gioia fare questi numeri. E pensare che tutto era nato da una scommessa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA