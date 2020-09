Antonio rifiuta Sophie Codegoni e Jessica, Uomini e Donne/ “Preferisco le dame…”

Antonio, un 32enne di Mesagne, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio, aver conosciuto le troniste Sophie Codegoni e Jessica e aver ascoltato le loro parole, fa un passo indietro e, dopo aver parlato con la redazione, al centro dello studio, annuncia di non essere interessato a Sophie e Jessica con cui sente di non avere nulla in comune e di sentirsi molto più vicino alle dame del trono over. “Sono stato molto attente alle presentazioni e non posso assolutamente dire che Sophie e Jessica non siano interessanti, però, per ragioni diverse ritengo che non siano compatibili con la mia vita. Sophie ha 18 anni e non me la sento di corteggiare una ragazza che è più piccola di me di 14 anni“, spiega il corteggiatore.

ANTONIO A UOMINI E DONNE: “PREFERISCO IL PARTERRE DEL TRONO OVER”

Nonostante Jessica sia più grande di Sophie, anche con lei, Antonio si considera incompatibile. “Sono rimasto molto toccato dalla sua storia e le auguro con tutto il cuore di trovare una persona che, la sera, le possa dire ‘andrà tutto bene’. Mi sento più compatibile, anche probabilmente per un fattore prettamente anagrafico, con il parterre over”, ammette Antonio che svela di essere stato colpito da Federica, Roberta e Iolanda. Si tratta, tuttavia, per un momento, di un interesse puramente estetico anche se poi sceglie di ballare con Roberta. La sincerità di Antonio è stata comunque molto apprezzata sia da Jessica che da Sophie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA