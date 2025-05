Antonio Rossi in finale a Pechino Express: il drammatico ricordo

Tra i finalisti di Pechino Express troveremo anche Antonio Rossi, che al fianco di Yuri Chechi darà battaglia nella tappa conclusiva del programma di Canale Cinque. Per Antonio Rossi la vita si è rivelata un saliscendi di emozioni e il campione ha avuto anche la fortuna di trovare l’amore della sua vita. Dal rapporto con la donna alle foto hot scattate per un evento benefico. Aprendo la scatola dei ricordi, Antonio Rossi ha rievocato un episodio dal passato, ricordando un episodio:

“Rimanemmo in giro fino alle quattro del mattino, non dormivamo niente. Quella penso sia stata una delle volte in cui sono andato più vicino al divorzio da mia moglie…”, ha accennato con un velo di ironia l’ex campione di canoa che ha vissuto dunque diverse esperienze ma è sempre rimasto in realtà profondamente legato alla moglie Lucia, sua spalla e compagna di vita con la quale ha condiviso gioie e dolori negli anni.

Antonio Rossi e l’infarto avuto a Pechino Express

Nei mesi scorsi il campione di canoa che ha condiviso il percorso a Pechino Express con Yuri Chechi, campione olimpico ad Atene 2004. Stasera i due gareggeranno per la finale, ma Antonio Rossi non dimentica lo spaventoso evento vissuto vicino a lui, in cui ebbe un infarto e si rivelò tempestivo proprio l’intervento di Checho.

Stavamo facendo una gran fondo di bicicletta amatoriale ed ha cominciato a sentire la mano formicolare. E dopo un po’ ho capito che il mio corpo non reagiva, c’era qualcosa che non andava e da lì dopo un po’ ho chiamato l’ambulanza.

