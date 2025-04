ANTONIO RUDIGER ESPULSO IN BARCELLONA REAL MADRID: RISCHIA UNA SUPER SQUALIFICA

Antonio Rudiger rischia fino a un massimo di 12 giornate di squalifica, potrebbe quindi avere uno strascico pesantissimo per il difensore tedesco dei Blancos il rovente finale della finale di Coppa del Re giocata ieri sera, sabato 26 aprile 2025, con la vittoria per 3-2 del Barcellona ai tempi supplementari contro il Real Madrid. Il gol di Koundé al 116’ minuto di gioco ha assegnato il titolo al Barcellona, poi al 121’ è arrivato il fattaccio che rischia di mettere seriamente nei guai Antonio Rudiger.

Non è stata un’esperienza felice per il Real Madrid in questa finale di Coppa del Re 2025, tra le polemiche relative all’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ancora prima che la partita avesse inizio allo stadio Olímpico de la Cartuja a Siviglia, poi la battaglia per 120 minuti che però ha portato alla sconfitta – e al rischio sempre più concreto di vedere il Barcellona fare il Triplete – e infine appunto l’espulsione di Antonio Rudiger, che dovrà scontare la squalifica anche in campionato.

ANTONIO RUDIGER ESPULSO IN BARCELLONA REAL MADRID: IL GRAVE GESTO CONTRO L’ARBITRO

Andiamo allora adesso finalmente a descrivere che cos’è successo negli ultimissimi minuti della finale di Coppa del Re Barcellona Real Madrid e perché adesso Antonio Rudiger rischia una sanzione così pesante. La direzione di gara da parte di Ricardo de Burgos Bengoetxea era già stata contestata a più riprese dalla squadra di Carlo Ancelotti, al minuto 121 Antonio Rudiger – che era in panchina perché sostituito da Endrick una decina di minuti prima – è stato espulso per aver lanciato un oggetto, forse una borsa del ghiaccio, verso l’arbitro.

Successivamente sono stati espulsi anche Lucas e Bellingham, ma il gesto di Antonio Rudiger è il più grave, per cui almeno 4 giornate di squalifica dovrebbero essere certe e potenzialmente si potrebbe arrivare fino a 12. Nel referto dell’arbitro si legge che il tedesco ex Roma “è stato espulso per aver lanciato un oggetto dall’area tecnica che mi ha mancato. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, è stato trattenuto da diversi membri dello staff tecnico, mostrando un atteggiamento aggressivo”. La stangata è inevitabile, quanto sarà pesante?