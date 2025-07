Antonio ha fatto una plateale proposta di matrimonio alla fidanzata Valentina a Temptation Island 2025: il video e la reazione di lei

Il colpo di scena preannunciato è andato in onda proprio nei primi minuti della sesta puntata di Temptation Island 2025: Antonio ha realmente fatto la proposta di matrimonio a Valentina al falò di confronto. Durante una conversazione con l’amico Rosario, Antonio ha ammesso di aver capito di essere innamorato davvero di Valentina e di volere soltanto lei al suo fianco. Però ha deciso di organizzarle uno scherzo, facendola infuriare e ingelosire al punto tale da farle convocare il falò di confronto immediato.

Una volta arrivati lì, Antonio ha però chiesto a Filippo Bisciglia di poter andare via per la necessità di andare in bagno. Una richiesta che ha lasciato Valentina senza parole e ancor più delusa e infastidita. Così, mentre lui scappava dal falò, Filippo ha intrattenuto Valentina fino a mostrarle il video rivelatore: le parole di Antonio su Marta erano soltanto uno scherzo.

Antonio fa la proposta di matrimonio a Valentina a Temptation Island 2025: la reazione di lei (Video)

Nel momento della rivelazione, ecco esplodere una scritta illuminata sotto gli occhi di Valentina: “M’ vuò spusà?”. Dall’altra parte della spiaggia riappare Antonio, stavolta vestito di tutto punto, con tanto di anello per la proposta di matrimonio ufficiale. Valentina lo accoglie emozionatissima, tremando e dicendo di sentirsi male, poi baciandolo con passione e rispondendo sì alla sua proposta. “Io avevo perso le speranze sull’amore vero, ma ora ho riscoperto amore. Mi hai cambiato la vita”, sono le parole d’amore che Antonio dedica a Valentina alla fine di una scena che il web ha commentato tra il divertito e il basito. “Una scena assurda!”, ha scritto qualche utente di fronte al filmato (che vi lasciamo alla fine dell’articolo).

