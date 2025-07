Valentina esce in esterna con Francesco e fa infuriare Antonio a Temptation Island 2025: si scatena una scenata che solleva molte critiche

Antonio e Valentina sono stati i grandi protagonisti della terza puntata di Temptation Island 2025, e in particolare lui ha dato vita a scenate destinate a rimanere nella memoria dei fan del programma. Per Antonio è arrivato un filmato che gli ha mostrato la sua fidanzata in esterna con il single Francesco. È stato lui a chiederle un incontro in barca, culminato con un tuffo in acqua. Una scena che ha mandato su tutte le furie Antonio, perché “lei con me non si vuole mai bagnare perché l’acqua è fredda”, o per le lamentele di lei sulle mancate attenzioni di lui.

Finita la visione, Antonio si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti e accuse nei confronti della fidanzata Valentina, definita “Cogliona”, “stronza” e con altri epiteti sicuramente poco lusinghieri, che sul web hanno anche sollevato molte critiche nei confronti dell’uomo.

Antonio accusa Valentina e chiede il falò di confronto a Temptation Island 2025, poi ritratta tutto

Lo sfogo di Antonio ha raggiunto vette ancora più alte, diventando anche una scenata violenta con sedie e oggetti lanciati in aria e porte sbattute. “Non fa per me, me ne devo andare – ha allora continuato – Il vero obiettivo che ha lei è trovare uno che la sposa. Credevo di uscire da qui più forte di prima, invece no… Ero io il problema, io non le davo attenzioni, avete capito? Me ne devo andare altrimenti faccio un guaio.” Urla e accuse sono proseguite fino al culmine: “Chiedo il falò di confronto: o viene o me ne vado”. Ma, come accaduto nella prima puntata, pochi minuti dopo Antonio è tornato sui suoi passi: “È stato uno sfogo il falò. Mi sono reso conto di essere geloso di lei, anche perché non è che ha fatto chissà cosa…”, ha ammesso ai compagni, finalmente calmo.

