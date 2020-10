Antonio Smorto/ Carlotta tra le sue braccia a Temptation Island ma Nello…

Sta per giungere a termine questa edizione di Temptation Island 2020. A breve assisteremo anche al falò di confronto di quella che per molti è stata la coppia vera protagonista, Carlotta e Nello. È proprio la romana che ha attirato le simpatie del pubblico a casa e non solo. Di certo anche molti single sono rimasti colpiti da lei, come Antonio Smorto, con il quale la ragazza ha costruito un bellissimo rapporto. Un feeling che è stato mostrato in alcuni video a Nello, il fidanzato di Carlotta, che pur minimizzando ha palesato di essere comunque infastidito dalle scene viste. Nulla, però, a confronto di ciò che Carlotta ha visto da parte del fidanzato, ormai sempre più vicino alla single Benedetta.

Carlotta tra le braccia di Antonio “a causa” di Nello…

Antonio Smorto è il tentatore che più si è avvicinato a Carlotta in questa edizione di Temptation Island. Il ragazzo, un giocatore di basket, ha creato con la fidanzata di Nello un rapporto di complicità e amicizia che, tuttavia, difficilmente sfocerà in altro. Carlotta è infatti innamoratissima di Nello, nonostante le battute sarcastiche che spesso gli dedica (e che fanno impazzire il web!). A prova di questo le lacrime più volte versate dopo pesanti filmati di lui con Benedetta, che hanno portato Carlotta a rifugiarsi proprio tra le braccia di Antonio.



