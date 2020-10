Antonio Smorto/ Chi è il single che ha fatto colpo su Carlotta a Temptation Island

Tra i protagonisti di Temptation Island 2020 chi ha conquistato il premio di ‘più simpatico’ è sicuramente Carlotta, fidanzata di Nello. Nonostante un inizio di percorso in cui ha preferito non legarsi ad alcuno dei tentatori, nel corso dei giorni uno di questi è riuscito ad attirare la sua attenzione. Lui si chiama Antonio Smorto, un venticinquenne di Reggio Calabria che gioca come professionista di basket in serie B e che prossimamente giocherà nella Maestria Academy Catanzaro. Antonio è un ragazzo molto riservato, con una vita dunque fatta di tanto sport oltre che di amici e famiglia, con i quali posta spesso foto sul suo profilo Instagram. Antonio è alto 192 cm e pesa all’incirca 90 kg, ama viaggiare con gli amici con solo uno zaino in spalla.

Antonio e Carlotta: più di una semplice simpatia a Temptation Island?

Temptation Island 2020 è nata per lui come una simpatica avventura, un’esperienza durante la quale si è però legato molto a Carlotta. La fidanzata di Nello è ormai un vero e proprio idolo del web: le sue battute sarcastiche e ironiche hanno conquistato tutti ma, dietro questa patina da dura, ha mostrato di avere un cuore sensibile, cosa che Antonio ha subito percepito. La loro vicinanza fatta di scherzi, chiacchierate e anche qualche carezza ha però fortemente infastidito Nello che è andato su tutte le furie. Non ci resta che scoprire cosa accadrà tra Carlotta e Antonio nel corso della puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera su Canale 5.



