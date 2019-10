Antonio Sorgentone accoltella musicista/ Vincitore di Italia’s got talent nei guai

Torna alla ribalta delle cronache, ma non per una sua performance al piano forte, il musicista Antonio Sorgentone. Il vincitore del talento show di TV8 e Sky Uno, “Italia’s got talent” edizione 2019, ha accoltellato un amico, anche se la vicenda non è ancora ben chiara. Stando a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, citando il quotidiano torinese La Stampa, il fatto risalirebbe alla notte fra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre, mentre Sorgentone e l’amico e collega musicista, il 42enne Mirko Dettori, si trovavano presso l’Ellington Club al Pigneto, in quel di Roma. Pare che i due abbiano iniziato ad un certo punto a discutere, dopo di che dalle parole si sarebbe passati ai fatti, e il vincitore di Italia’s got talent avrebbe preso un coltello, colpendo appunto Dettori al gluteo sinistro. Subito dopo la violenza, in base ad una prima ricostruzione, Sorgentone si sarebbe dato alla fuga, mentre nel locale giungevano gli uomini del 118, che hanno medicato e poi trasportato d’urgenza l’aggredito presso l’ospedale San Giovanni.

ANTONIO SORGENTONE NEI GUAI: ECCO LA RICOSTRUZIONE

Fortunatamente il 42enne accoltellato non ha riportato delle ferite gravi, visto che le sue lesioni sono state giudicate guaribili in sette giorni. Nel contempo Sorgentone, forse metabolizzando ciò che aveva appena fatto, ha spedito un messaggio su Whatsapp all’amico accoltellato, scusandosi e scrivendogli: “Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività”. Probabilmente l’abile suonatore del piano forte ha sperato che l’amico non lo denunciasse, ma Dettori, una volta che è stato dimesso, ha deciso di recarsi dalla polizia stato raccontando quanto accaduto due notti fa, e denunciando appunto Sorgentone alle forze dell’ordine. Il vincitore di Italia’s got talent aveva sorpreso i quattro giudici durante la sua primissima esibizione, ed in particolare Mara Maionchi (giudice anche di X Factor), che aveva deciso di utilizzare il suo “golden buzz” proprio per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA