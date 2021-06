Antonio Tajani/ “Centrodestra come il partito repubblicano Usa. Su Berlusconi…”

Il futuro del Centrodestra? Un partito repubblicano sul modello Stati Uniti: così Antonio Tajani ai microfoni de La Verità. Il braccio destro di Silvio Berlusconi ha fatto il punto della situazione tra amministrative, coalizione e governo, partendo dal nodo Milano: «Oscar Di Montigny? Ne stiamo discutendo, ma non è che dobbiamo fare una corsa contro il tempo. La priorità è vincere, scegliendo una persona che possa essere gradita al maggior numero possibile di milanesi e magari individuando un ticket, come a Roma».

Antonio Tajani ha ribadito che il Centrodestra se la giocherà contro tutte amministrazioni uscenti di sinistra e in città tradizionalmente governate da loro,ma è fiducioso che la coalizione otterrà un buon risultato. Il volto di spicco di FI è poi tornato sul dibattito tra partito unico e federazione, spiegando la prospettiva di Berlusconi: «Un Partito repubblicano in stile americano, che raccolga tutto il centrodestra e sia forza vincente, ma anche forza di governo, ancorata al Ppe. Berlusconi dal 1994 ha una visione strategica di federatore. È positivo che ci sia un dibattito aperto».

Antonio Tajani ha invocato un salto di qualità per il Centrodestra, coalizione che non deve solo vincere ma anche governare. Certo non sono mancati i malumori tra le fila azzurre, minimizzate dall’onorevole, che ha poi parlato di Coraggio Italia: «Ho grande rispetto per Brugnaro: è un ottimo sindaco. Ma non credo che i partiti che nascono in Parlamento abbiano una grande prospettiva. Mossa troppo di palazzo? Costituzione alla mano, i partiti sono il tramite tra il popolo e il governo. Qui, non si sa dove sia il popolo…». Passando alle elezioni del presidente della Repubblica, Antonio Tajani ha ribadito che Berlusconi ha le carte in regola per farlo, anche se è ancora presto per parlare di candidature. Per Draghi, invece, un ruolo rilevante in Europa: «Non penso all’incarico. Credo che abbia una personalità forte e sia perfettamente in grado di incidere sulle scelte europee anche da altre posizioni».

