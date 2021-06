Antonio Tajani/ “Con Arcuri non vaccinavamo nessuno, con Figliuolo è cambiato tutto”

Migranti, Comunali ma non solo: Antonio Tajani a tutto tondo ai microfoni di Fuori dal coro. Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha esordito così: «Manca una vera politica per l’immigrazione, non c’è una strategia in Africa per impedire flussi migratori. Bisogna fare di tutto perché gli africani restino a casa loro, vivendo in maniera dignitosa e con un’azione forte».

Centrodestra, scontro Giorgetti-Tajani su Comunali/ Lite Lega-FI, Salvini "paciere"

Sempre sul dossier immigrazione, Antonio Tajani ha rimarcato: «Quelli che vengono in Europa con una immigrazione regolare, devono rispettare le regole del nostro Paese. Se uno è un immigrato clandestino deve essere preso e riportato da dove è venuto. Per chi viene in Italia come rifugiato o regolare, bisogna spiegargli che ci sono delle regole di convivenza civile che vanno rispettate: è anche colpa nostra se non le facciamo rispettare».

Israele, Isaac Herzog eletto nuovo Presidente/ Laburista anti-Netanyahu dopo Rivlin

ANTONIO TAJANI: “COMUNALI? CI STIAMO CONFRONTANDO”

Negli ultimi giorni ha fatto discutere la decisione del ministro Lamorgese di alzare il contributo per i centri d’accoglienza, Antonio Tajani ha tenuto a precisare: «Questo non è un governo di Centrodestra, ma un governo di unità nazionale nato per sconfiggere il coronavirus. Con il generale Figliuolo le cose sono cambiate, altro che i tempi di Arcuri quando non si vaccinava la gente. Quando sarà finita l’emergenza, si darà vita a un governo di Centrodestra frutto di un risultato elettorale». L’ex presidente del Parlamento europeo ha spiegato: «Anche la politica dell’accoglienza è sbagliata, non è sufficiente mettere soldi: serve una visione complessiva, serve riconquistare la nostra identità. Negli Usa sono tutti fieri di diventare americani, ma i migranti che vengono in Italia sono fieri di diventare italiani? No, perché non abbiamo il coraggio di essere quello che siamo». Antonio Tajani si è poi soffermato sull’acceso confronto nel Centrodestra in vista delle Comunali: «Non abbiamo litigato, ci siamo confrontati e siamo ad un passo dall’accordo. Speriamo di trovare nei prossimi giorni i migliori candidati possibili per Roma e Milano in grado di vincere contro una Sinistra divisa».

LEGGI ANCHE:

SIMONE UGGETTI/ "Le scuse di Di Maio hanno dato risalto alla mia assoluzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA