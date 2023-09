Antonio Tajani/ “Le Pen con Salvini a Pontida? Con lei e Afd intesa impossibile per Forza Italia”

Centrodestra italiano diviso in Europa: nessuna apertura da Forza Italia a Marine Le Pen, nè tantomeno a Afd. Intervenuto in chiusura della tre giorni di Azzurra Libertà, evento dei giovani di FI a Gaeta, Antonio Tajani non ha utilizzato troppi giri di parole: “A casa sua Salvini può fare quello che gli pare. Ci mancherebbe. La Lega ha la sua famiglia politica e Marine Le Pen ne fa parte. Noi facciamo parte di un’altra famiglia politica e Marine Le Pen non sarà mai un nostro alleato”. Parole categoriche a poche ore dall’annuncio del segretario federale della presenza di Le Pen all’atteso evento leghista a Pontida.

Tajani indica la strada

Intervistato dal Corriere della Sera, Tajani ha spiegato i valori di Forza Italia sono alternativi sia rispetto a Le Pen che rispetto a Afd: “I loro valori, peraltro, sono molto diversi anche da quelli della Lega, secondo me. Quindi per Forza Italia con la Lega tutti gli accordi possibili. Con Le Pen e AfD ogni accordo è assolutamente impossibile”. Nessun accordo di governo per gli azzurri con i due movimenti di destra, il posizionamento del partito fondato da Silvio Berlusconi è chiaro: “Noi guardiamo a quella parte di italiani che in larga parte si sono astenuti, agli ex elettori democristiani e socialisti delusi dal Pd o dal Movimento 5 Stelle che ora percepiscono come forze di sinistra o di estrema sinistra. Ci rivolgiamo a quegli italiani che credono nei valori liberali, cristiani, garantisti, riformisti che Forza Italia incarna, che vogliono costruire con noi la grande dimora, il “centro di gravità permanente” della politica italiana. Forza Italia è questo – ha aggiunto Tajani – il porto sicuro che garantisce stabilità e serietà al governo del Paese”.

