Antonio Tajani: “Utilizzare i soldi del MES”/ “Servono miliardi per la ripartenza”

L’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, è intervenuto questo pomeriggio a “La Vita in Diretta”, rispondendo alle domande del conduttore Alberto Matano. Innanzitutto, Tajani ha detto che è stato “giusto stare a casa e avere delle regole” durante l’emergenza epidemiologica, ma “sbagliato dare notizie contraddittorie poi non rispettate o rispettate in ritardo. Questo ha avuto delle ripercussioni gravi sulle attività commerciali. Oggi è il fatidico 18 maggio, ma il 30% di bar e ristoranti non ha aperto e non riaprirà“. Una crisi economica profonda e difficile da affrontare: quale può essere lo strumento idoneo per uscirne? “I soldi”, ha replicato il 66enne romano. “55 miliardi di euro sono previsti nell’ultimo decreto, che, però non è operativo, non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Siamo in ritardo sui tempi. Se non c’è liquidità sul mercato, se i cittadini non ricevono i soldi della cassa integrazione, se le aziende non ricevono i prestiti, come si fa a riprendere a spendere? Se si riapre e non si può spendere, tutto questo è inutile”.

ANTONIO TAJANI: “BENE L’EUROPA”

Antonio Tajani ha poi ribadito che occorre fare di più nella direzione del sostegno a chi intraprende o intende proseguire la propria avventura nel mondo del commercio, ma anche dell’agricoltura e del turismo. Per quanto concerne le mosse economiche attuate dall’Unione Europea, secondo l’europarlamentare sono state positive: “Ottimo strumento il Mes, traducibile in 36-37 miliardi di euro spendibili unicamente per la sanità e restituibili in dieci anni a tasso zero. Usiamoli per rimettere a posto i nostri ospedali, soprattutto nel Sud. Rischiamo l’ondata di ritorno in autunno, dobbiamo farci trovare preparati, poi valuteremo questo famoso recovery plan”. Un quesito finale sul futuro del Centrodestra: “È una coalizione, non un partito unico. Noi di Forza Italia siamo la famiglia del partito popolare europea e sosterremo la ripartenza dello Stato con le nostre proposte concrete, volte a evitare la disoccupazione eccessiva. Il ministro Bonafede? Esprimeremo voto favorevole alla sfiducia nei suoi confronti“.



