Antonio Terzi, chi era il padre di Giovanni/ Toccante ricordo a Ballando con le stelle: “Un grande uomo”

Giovanni Terzi ricorda suo padre Antonio, celebre giornalista, a Ballando con le stelle 2023

La quinta puntata di Ballando con le stelle 2023 dà a Giovanni Terzi la possibilità di ricordare suo padre Antonio Terzi. L’uomo è stato un giornalista e scrittore italiano di successo. Scrisse i suoi primi articoli su Il Mondo di Mario Pannunzio, ma fu anche direttore dei settimanali Abc dei ragazzi, di Gente e de La Domenica del Corriere; infine fu vicedirettore del Corriere della Sera.

Giovanni Terzi e Giada Lini, Ballando con le stelle 2023/ Qualcosa si è rotto con la giuria e adesso...

“È stato un grande uomo”, ha dichiarato Giovanni Terzi in un video che anticipa la nuova performance a Ballando con le stelle. E ancora: “Ancora adesso ho dei momenti in cui faccio veramente fatica e in cui mi manca veramente tantissimo.” Antonio Terzi è stato per suo figlio ispirazione, al punto da seguire le sue orme.

Giovanni Terzi: "A 30 anni sono andato in galera, ma ero innocente"/ "Momento doloroso della mia vita"

Giovanni Terzi e lo sfogo contro Mariotto

Il video continua poi con uno sfogo di Giovanni Terzi nei confronti di Mariotto: “Io non riesco a capire perché questa giuria mi abbia espulso, mi voglia fuori da questa gara, come un corpo estraneo. Forse perché io sono una persona gentile e mite e la gentilezza viene fraintesa come mancanza di carattere? Non è possibile che una persona (Mariotto, ndr) dica delle cose del genere? Mariotto, credimi, finché il pubblico lo vorrà io sarò felice di ballare, di sostenere la mia fidanzata, portando il messaggio dell’importanza della ricerca scientifica.” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA