Tradimento in vista? Antonio sotto accusa a Temptation: “La carne è carne” e gli occhi… pure! Valentina pronta al confronto?

A Temptation Island 2025 la puntata si apre col botto. Antonio ammette in maniera forse un po’ troppo sincera di far fatica a non cadere in tentazione: “Come fai a stare in mezzo a tredici ragazze e non guardare?” dice il fidanzato di Valentina, la quale nel capanno è già disperata e urla: “Che schifo, non mi vedi per tre giorni e mi metti le corna“, mentre lui risponde: “La carne è carne, a me fa sangue la carne“. E pensare che prima di andare nel villaggio dei fidanzati era stato accorto nel salutare Valentina promettendole che andrà tutto bene.

Non solo, le aveva anche detto di amare solo lei, ma evidentemente, la “carne” è più importante di tutto il resto. Intanto, la sua fidanzata si è sfogata nel capanno con le altre ragazze, che si sono unite intorno a lei con tanta solidarietà ascoltando le sue parole: “Non gli faccio pagare l’affitto e il mutuo“, ha detto, “Quello che guadagna lo utilizza per le sue trasferte“. Amareggiata, Valentina è uscita dal capanno cercando di mantenere la calma, ma Antonio si rivela già essere un potenziale traditore, forse il primo che farà un passo falso a Temptation Island 2025.

“la carne è carne fa sang”

Stu cess#TemptationIsland pic.twitter.com/B2PIdimKuI — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) July 3, 2025

Temptation Island 2025, i commenti social su Antonio

Sui social Antonio non sta raccogliendo troppi consensi, soprattutto dopo la frase: “Come faccio a non guardare i cu*i?“. Infatti, molti utenti su X si sono scagliati contro il fidanzato di Valentina che sembra approfittarsene del benessere e delle comodità che gli dà la ragazza. Insomma, per la fidanzata è stato un inizio ben più difficile di quello che pensavano, segno che ci aspetteranno rivelazioni inaspettate nel villaggio degli uomini.

