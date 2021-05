Antonio Vaccarino è morto/ Ex sindaco 007 scriveva pizzini a Matteo Messina Denaro

Antonio Vaccarino è morto: l’ex sindaco di Castelvetrano, che sotto copertura dei servizi segreti intrattenne una corrispondenza tenuta nascosta dai servizi segreti con il latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è venuto a mancare ieri sera all’età di 76 anni per arresto cardiaco. L’ex politico della Dc si trovava all’ospedale di Catanzaro, presso cui era stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus.

Come riporta l’agenzia giornalistica Agi, la corte d’Appello di Palermo aveva disposto solo di recente il trasferimento dell’ex primo cittadino agli arresti domiciliari per assenza di “esigenze cautelari”, ma “le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane, in seguito all’esecuzione di una coronarografia”. L’ex sindaco di Castelvetrano si trovava in carcere dal gennaio 2020, in seguito a un’inchiesta della Dda di Palermo che aveva coinvolto anche due carabinieri, ed era già stato detenuto negli anni Novanta per associazione mafiosa, ricevendo poi l’assoluzione e, al tempo stesso, una condanna per traffico di sostanze stupefacenti.

ANTONIO VACCARINO È MORTO

Antonio Vaccarino, dicevamo, è ricordato soprattutto per avere collaborato nel primo decennio degli anni Duemila con il Sisde, mantenendo una corrispondenza riservata con Messina Denaro. La corte d’Appello di Caltanissetta aveva accolto la richiesta di revisione della sentenza di condanna per droga, ma il processo ora si estinguerà per la sua dipartita. Furioso l’avvocato di Vaccarino, Baldassare Lauria, che all’Agi ha dichiarato: “Questo è un omicidio di Stato. A breve depositeremo una denuncia per omicidio colposo nei confronti dei responsabili, perché c’è stata una violazione del diritto di protezione della salute e dell’incolumità personale”. Il legale ha evidenziato poi come il suo assistito fosse un soggetto fragile, dal momento che era già stato operato al cuore, ma la Corte d’Appello palermitana ha sempre respinto qualsiasi istanza di trasferimento ai domiciliari, sottolineando come all’interno del penitenziario Vaccarino fosse protetto.

