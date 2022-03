Antonio Vaglica, chi è il finalista Italia’s got Talent 2022/ A Sanremo young…

Antonio Vaglica in finale a Italia’s got Talent 2022 grazie al Golden Buzzer

La finale di Italia’s Got Talent, in onda il 23 marzo su Sky, chiude un’edizione ricca di talenti e di esibizioni sensazionali, come quella del cantante Antonio Vaglica, studente di 18 anni di Mirto Crosia in provincia di Cosenza. La sua voce ha catturato l’anima dei presenti catapultando lo studio televisivo, in un’atmosfera magica e surreale. Tutti rimangono esterrefatti da questo giovane ragazzo dalla chioma riccioluta e dalla voce straordinaria, che canta in diverse tonalità il pezzo “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine.

Simone Corso, chi è ballerino sordo Italia's Got Talent/ Lodovica Comello: "è il senso del programma"

Elio gli ha donato il Golden Buzzer , il primo, fino a quel momento. “Antonio, bravo. Io dal punto di vista tecnico non posso dirti niente perché hai un controllo della voce incredibile. Bravo! Complimenti. Ma non è solo questo, è anche l’interpretazione. Ma tu puoi dirci qualcosa di più sul perché hai scelto di cantare questo pezzo? Che non avevo mai sentito.” Sono state le parole del giudice dopo la fine della canzone, durante una standing ovation. Il 18enne, visibilmente emozionato ha subito aperto il suo cuore, spiegando che il pezzo, per lui è un messaggio, un modo per superare un dolore che ha dovuto affrontare. “ Perchè ho vissuto dei momenti di discriminazione, che mi hanno fatto stare davvero male e quindi con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto!”

Crew Bounce Factory, chi sono i finalisti Italia's Got Talent/ 26 ragazzi romani in scena con cuscini e...

Chi è Antonio Vaglica e la passione per la musica

Antonio Vaglica ha ottenuto il Golden Buzzer da Elio ed è andato direttamente alla finale di Italia’s got talent del 23 marzo 2022. Il giovane 18enne che proviene dalla provincia di Cosenza, ha coltivato la passione della musica fin da ragazzino. Frequenta il liceo artistico, ha una sorella più grande e un fratello più piccolo ai quali è molto legato. Ha un bellissimo rapporto anche con i suoi genitori, papà Giacinto e mamma Vincenzina che lo sostengono da sempre. E’ stata proprio la mamma ad accompagnarlo al talent show.

Tuttavia, non è la prima volta in televisione per Antonio. Il ragazzo infatti ha già partecipato a Sanremo young 2019, l’edizione condotta da Antonella Clerici dove ha gareggiato con Tecla Insolia e Sofia Tornambene. In quell’occasione, non riesce a portare a casa la vittoria. Questa volta a Italia’s Got Talent ha davvero fatto esplodere tutto il suo talento. “Quando ero piccolo prestavo molta attenzione ai giudizi degli altri, mi sentivo sbagliato. Qui a Italia’s got Talent mi sento molto a mio agio perché, vedo anche altri talenti, altre passioni. Questa sera sul palco porterò “Sos d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, che parla di questo essere umano che non si sente appartenere a questa terra, quindi lancia questo grido di S.O.S in cielo.” Ha fatto sapere nel video di presentazione. Altro che grido: Antonio Vaglica ha incantato tutti, regalando un’atmosfera unica. “Antonio sono senza parole, è stata di sicuro una delle performance più incredibili che abbia visto a Got Talent e si vede che ci metti proprio il cuore.” E’ stato il giudizio di Frank Matano. “Eccezionale non avevo mai sentito cantare così e così bene in tutte le tonalità, devo dire..è imbarazzante. Sei veramente formidabile!” Gli ha detto Mara Maionchi. Antonio ha un account Instagram con 17,2mila follower. Sicuramente aumenteranno sempre di più.

Chi sono Holler e Kimberly Zavatta?/ Pattinatori acrobatici finalisti di Italia's Got Talent 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA