Temptation Island 2025, Antonio sempre più vicino alla single Marta Quaranta: Sonia B. scoppia a piangere e poi sbotta: "È un pagliaccio, un bambino!"

La terza puntata di Temptation Island 2025 inizia con la coppia formata da Valentina Riccio ed Antonio Panico. Lui durante il falò vede dei video di lei molto vicina al single Francesco che non gli risparmia critiche e giudizi pesanti. Secondo la 34enne il suo compagno è immaturo e non si prende le sue responsabilità. Tuttavia anche Valentina ha un video di Antonio molto vicino alle single di villaggio soprattutto una in particolare con Alice Marzi e con Marta Quaranta.

Durante il falò, Filippo Bisciglia ha mostrato un video scioccante a Valentina che l’ha lasciata parecchio perplessa. Antonio non solo molto in sintonia con le due single ma in modo particolare con Marta. Parlando con Simone, infatti, Antonio non ha nascosto tutto il suo interesse per Marta dicendosi convinto che anche la ragazza prova qualcosa nei suoi confronti. Vedendo il video Valentina a Temptation Island 2025 perde le staffe contro Antonio: “Ma guarda che pagliaccio, ma dove l’ho pescato io a questo? No ragazze…”

Valentina delusa da Antonio a Temptation Island 2025 scoppia a piangere: “Me lo aspettavo, è un bambino”

Sconvolta e delusa Valentina sbotta contro Antonio a Temptation Island 2025: “A te basta che respira…me lo aspettavo non è niente di nuovo, per me se la può pure andare a prendere tanto se pure uscirà con me da qui dentro lui poi la cercherà. Lei se la prende? Ma chi se lo prende? Solo io me lo potevo accollare perché è un bambino” Una volta rientrata nel villaggio, però, accusa il colpo e Valentina scoppia a piangere: “Sai cos’è? Che io ho la realtà davanti agli occhi ma che non volevo crede” “Io non gli basto?” Tuttavia troverà il conforto nelle altre ragazze soprattutto in Sonia M. e Denise quest’ultima ammette: “Non sei tu il problema”